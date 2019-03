El jutge denega a l''Agència EFE' personar-se en la causa de revelació de secrets derivada del 'cas Cursach'

Publicado 11/3/2019 15:01:04 CET

Florit ja va denegar al gener la personació de la causa de revelació de secrets a Europa Press i el Diari de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 11 Març (EUROPA PRESS) -

El jutge que instrueix el 'cas Cursach', Miguel Florit, ha denegat la personació de l''Agència EFE' en la causa de revelació de secrets perquè considera que no és investigada ni responsable civil ni perjudicada pel delicte.

A l'acte, el titular del jutjat d'instrucció número 12, diu que "l'única intervenció" que ha tingut l''Agència EFE' en el transcurs de la investigació va ser que a l'octubre de 2018 "va lliurar voluntàriament" a la Policia després d'haver consultat amb el seu assessor jurídic, còpia d'una notícia publicada o difosa per aquesta agència. "No s'ha produït cap confiscació", assegura en dit escrit.

Per tot això, el jutge assevera que "manca de sentit" pretendre impugnar aquesta entrega voluntària, pretendre la notificació de resolucions i la seva mateixa personació en aquest procediment.

El Ministeri Fiscal, pel seu costat, s'oposa a la personació amb arguments similars ja que considera que "no és investigada ni responsable civil". Per això, considera que la seva condició de part hauria d'"esdevenir per exercitar acusació particular o popular".

Florit ja va denegar al gener la personació a la causa de revelació de secrets a Europa Press i a 'Diari de Mallorca', així com als periodistes als quals es van confiscar telèfons mòbils i ordinadors.

En aquell acte, el jutge assegurava que els periodistes "van acordar l'entrega voluntària dels dispositius d'emmagatzematge d'informació sense manifestar cap protesta". També va negar que s'hagués "produït cap decomís". Va assegurar que el que va ocórrer va ser una "intervenció d'efectes o instruments relacionats amb el delicte pel qual s'investiga dos policies, efectes que es trobaven en poder de tercers (els periodistes) que no són investigats en la causa".

Des d'Europa Press es manté que la periodista a la qual li van intervenir els efectes no va lliurar voluntàriament el material que se li exigia i que a tot moment va expressar el seu rebuig a la mesura, així com el seu desig de rebre assistència jurídica.