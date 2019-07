El jutge exculpa dos empleats de l'empresa de Marratxí investigada per presumptament vendre carn en mal estat

Publicado 8/7/2019 18:01:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat d'Instrucció número 11 de Palma ha dictat el sobreseïment de la investigació contra dos empleats de Cárnica Vicente, l'empresa de Marratxí investigada des de 2018 per presumptament vendre carn en mal estat.

Segons han informat a Europa Press fonts properes a la investigació, s'ha arxivat la investigació per una secretària i un gestor que portava pocs mesos treballant en l'empresa quan es va produir l'operació policial. La Fiscalia no es va oposar a l'arxiu de la causa per aquests dos investigats.

La batejada com a 'Operació Biltong' es va iniciar amb una denúncia d'un treballador. El març de 2018, la Policia Nacional i la Conselleria de Salut van informar de la intervenció de tones de carn en mal estat de l'empresa, que distribuïa aliments a tot tipus de serveis de restauració. Es va detenir al propietari i dos responsables, als qui se'ls imputaven delictes d'estafa, falsedat documental, delicte contra la salut pública, contra els drets dels treballadors i contra la seguretat social.

Al llarg de la instrucció l'empresa ha negat les suposades males pràctiques respecte a la manipulació d'aliments. El cap de personal va declarar que el canvi d'etiquetatge dels aliments és una pràctica habitual en el sector.