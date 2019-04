El jutge Florit declara aquest dilluns com investigat per la confiscació i el rastreig de mòbils de periodistes

Publicado 8/4/2019 11:49:02 CET

El jutge que instrueix el 'cas Cursach', Miguel Florit, declararà aquest dilluns com investigat per la confiscació i el rastreig de mòbils de periodistes que cobrien la macrocausa de corrupció policial.

El magistrat està cridat a declarar a les 10.00 hores en el Tribunal Superior de Justícia de Balears, òrgan encarregat d'instruir la querella que van presentar els periodistes per tractar-se el jutge d'un aforat.

El mateix dia, també està citat a declarar, però en aquest cas com a testimoni, el fiscal Anticorrupció Juan Carrau. Inicialment va ser citat com investigat, però recentment la Sala del TSJIB va estimar de forma parcial un recurs del fiscal cap de Balears, Bartolomé Barceló, i va revocar l'admissió de la querella respecte a Carrau. El fiscal Anticorrupció està citat a les 11.30 hores.

De fet, les declaracions van estar a punt de suspendre's perquè el lletrat de Carrau no podia acudir perquè tenia assenyalat amb anterioritat un judici en una altra Comunitat Autònoma. Ara que el fiscal ja no compareixerà en qualitat d'imputat, sinó de testimoni, no podrà assistir amb un advocat, un dret que sí atorga la condició d'investigat.

El canvi respecte a Carrau ha comportat també l'arxiu de l'incident de recusació que va presentar contra la magistrada instructora, Felisa Vidal -la neutralitat de la qual el fiscal qüestionava pels seus vincles amb l'expresident del PP Jaume Matas, a qui Carrau ha acusat en diverses ocasions al llarg de la seva carrera- i de la petició de nul·litat d'actuacions.

DECLARACIONS DELS PERIODISTES

El TSJIB també va accedir a avançar les declaracions dels periodistes afectats, Blanca Pou, d'Europa Press, i Kiko Mestre, de 'Diario de Mallorca', citats com a testimonis. Seran el dimarts a les 10.00 i 10.30 hores, respectivament.

Després d'ells, també compareixerà com a testimoni l'inspector cap de la Policia Judicial encarregat de la investigació en el Jutjat. Es tracta de l'agent que va sol·licitar les mesures adoptades pel jutge, i que va participar presencialment en la confiscació dels equips. A més, va elaborar un informe a petició de Florit, en el qual defensava que els llistats de trucades dels periodistes eren "vitals" per investigar la revelació de secrets en les notícies publicades sobre el 'cas Cursach'.

QUERELLA PER PREVARICACIÓ

La querella es va presentar després que la Policia es confisqués, per ordre de Florit, dels telèfons mòbils dels dos redactors d'Europa Press i 'Diario de Mallorca', en una peça oberta per investigar l'origen d'informacions periodístiques publicades en relació al 'cas Cursach'. També van requisar ordinadors, un pendrive i diversa documentació a la seu d'Europa Press.

Els periodistes i els seus mitjans de comunicació van interposar una querella contra Florit per prevaricació, delicte contra la inviolabilitat del domicili i vulneració del secret professional periodístic. Posteriorment, la documentació aportada al TSJIB va revelar que el jutge també havia ordenat, abans de la confiscació, obtenir els llistats de trucades i posicionaments dels mòbils de Mestre, Pou, una periodista d'EFE i els telèfons fixos de la seu de les dues agències de notícies a Palma. En el cas de Pou, van requerir a una operadora dades que abastaven fins a gener de 2016.

Totes aquestes mesures van ser sol·licitades per la Policia Nacional i avalades pel fiscal Anticorrupció Juan Carrau. Quant al rastreig dels telèfons, va donar el vistiplau a la sol·licitud a les companyies telefòniques considerant la mesura "no invasiva" i "proporcionada"; i quant a la confiscació del material, a més de pronunciar-se a favor de la requisa dels equips, va demanar que l'accés a la informació abastés "whatsapps, missatges, correus electrònics i altres xarxes socials". Per això, els periodistes l'acusaven com inductor" de les decisions del jutge.

A la querella s'han adherit posteriorment l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) i l'Agència EFE.

EL SECRET PROFESSIONAL "TAMBÉ COBREIX EL MATERIAL DE TREBALL"

El TSJIB va descartar arxivar la querella, com demanava el fiscal Barceló, en entendre que "no s'ha avançat prou" com per descartar que els fets "siguin constitutius d'infracció criminal".

Respecte a les al·legacions de la Fiscalia, que assegurava que les mesures adoptades pel Jutjat no perseguien trobar les fonts d'informació dels periodistes, la Sala va rebutjar els seus arguments recordant que el secret professional, protegit en l'article 20 de la Constitució, "no només protegeix la identitat" de les fonts dels periodistes "sinó que també cobreix el material de treball" o "la metodologia utilitzada" per publicar una informació. A més, destacava que la Policia Judicial va indicar en un ofici que la mesura perseguia precisament "descartar la filtració de tercers i una possible imputació errònia".

Així mateix, la Sala conclou que l'ofici de la Policia "no és suficient per descartar que s'hagi produït l'accés al contingut dels dispositius intervinguts" perquè "es tracta d'una exposició de fets confeccionada per la mateixa autoritat que tenia els terminals sota la seva custòdia".

LA POLICIA INVESTIGA Al JUTGE PENALVA I Al FISCAL SUBIRAN

Dins de la peça per revelació de secrets que va portar a la querella dels periodistes, aquesta setmana el jutge Florit va donar compte al TSJIB d'un informe policial que inclou a l'anterior instructor del cas Cursach, Manuel Penalva, i al fiscal Anticorrupció Miguel Ángel Subiran, per tractar-se d'aforats.

L'informe de la Policia els imputa a tots dos, a més de quatre agents de l'antic Grup de Blanqueig de Capitals, presumptes delictes d'integració en grup criminal, revelació de secrets, amenaces i coaccions a testimonis, denúncia falsa, prevaricació, omissió del deure perseguir delictes, detenció il·legal, alteració de proves i inducció al fals testimoniatge.

Aquest informe policial deriva del bolcat dels telèfons mòbils dels dos primers agents detinguts després de rastrejar les trucades dels periodistes.