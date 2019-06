Jutgen aquest dimarts a tres persones per estafar amb papers falsos en una venda d'una finca amb una edificació il·legal

Publicado 2/6/2019 18:28:46 CET

El matrimoni que va comprar la casa no pot contractar aigua ni llum perquè la construcció és il·legal

PALMA DE MALLORCA, 2 Juny (EUROPA PRESS) -

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears jutjarà aquest dimarts a tres persones, dues dones i un home, acusades d'estafar a un matrimoni als qui van vendre una finca amb una edificació il·legal, a la qual van donar aparença de legalitat mitjançant documents falsificats.

Per aquests fets, la Fiscalia demana per a cada acusat una pena de cinc anys de presó, multa de 6.480 euros i que indemnitzin a les víctimes. A més, el fiscal sol·licita inhabilitar a dos dels acusats, un advocat i una gestora immobiliària, per a l'exercici de les seves respectives professions durant quatre anys.

La venda va tenir lloc l'agost de 2013 per un preu de 142.000 euros. La finca rústica, en el terme municipal de Llucmajor, conté una edificació de 83 metres quadrats destinada a habitatge, però es troba fora de l'ordenació urbanística. No és possible legalitzar-la, perquè l'única llicència era per a caseta i estava abocada a la demolició.

La Fiscalia acusa les dues dones d'haver planejat aconseguir una legalització fictícia amb l'objectiu de vendre la finca. Per a això, van elaborar un certificat municipal fals i una cèdula d'habitabilitat "completament irreal", plasmant dades inventades, i van portar els documents a una notaria.

El matrimoni que va comprar la finca ho va fer "en l'absoluta creença que es trobava dins de cobertura urbanística legal". La gestora immobiliària que va participar en aquesta operació va rebre 5.000 euros de la coacusada i altres 2.500 de les víctimes.

El fiscal acusa també l'advocat de la propietària de la finca, per haver-li incitat a realitzar totes les gestions necessàries per procedir a la venda de l'immoble malgrat conèixer les actuacions falses. La Fiscalia assenyala que el lletrat va col·laborar en la venda examinant els documents ficticis creats, aportant-los a la notaria i redactant l'esborrany del contracte sobre la base dels documents falsos.

Els perjudicats van comprar la finca amb l'objectiu de convertir-la en el seu habitatge habitual i de fet en l'actualitat resideixen allí. No obstant això, no es poden subscriure contractes de subministrament elèctric ni d'aigua, ja que s'hi troba l'edificació il·legalitzada. El matrimoni va fer un préstec hipotecari amb un banc per poder comprar la casa, la qual cosa els col·loca en una situació financera precària.