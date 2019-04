Jutgen un home acusat d'apropiar-se dels diners d'una expropiació que havia de compartir amb la seva germana

Publicado 2/4/2019 14:34:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha celebrat aquest dimarts un judici contra un home acusat d'apropiar-se dels diners d'una expropiació de terrenys, que havia de compartir amb la seva germana.

En concret, es tracta d'una indemnització de 317.208 euros per l'expropiació de terrenys per al desdoblament de la carretera C-713 en el tram Inca-Sa Pobla. La Fiscalia l'acusa de no haver lliurat cap quantitat a la seva germana i d'haver incorporat al seu patrimoni tots els diners.

Igualment, la Fiscalia acusa l'home d'haver-se quedat la totalitat d'una altra indemnització, de 188.100 euros, pels desperfectes causats per les obres de la carretera.

En el judici, l'home ha negat aquests fets i ha explicat que les indemnitzacions es van dividir en tres parts iguals, per a ell, la seva germana i els seus pares. Ha declarat que va ser la seva germana -actualment morta- qui no va voler que li ingressés els diners en un compte al seu nom, perquè li va dir que feia la declaració de la renda conjuntament amb el seu marit i que no volia més comptes.

Per això, ha indicat que va ingressar els diners en un compte al seu propi nom però que la seva germana tenia accés al mateix i retirava efectiu amb una llibreta. Respecte als diners pels desperfectes, ha indicat que ha anat invertint una part i que encara queden uns 100.000 euros.

Segons l'acusat, la relació amb el seu cunyat i els seus nebots es va deteriorar després que morís la seva germana. L'home acusa el seu cunyat de no haver respectat el pacte aconseguit en la família sobre el repartiment de les finques.

L'home s'enfronta a una petició de presó de quatre anys, a més d'una multa de 7.300 euros i una indemnització de 214.000 euros per als seus nebots, la quantitat presumptament defraudada.