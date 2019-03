Jutgen un home acusat robar en habitatges de Palma a les quals accedia enfilant-se

Publicado 7/3/2019 14:46:48 CET

En un dels robatoris, els habitants el van sorprendre i van forcejar amb un d'ells

PALMA DE MALLORCA, 7 Març (EUROPA PRESS) -

El Jutjat penal número 3 ha celebrat aquest dijous un judici contra un home acusat de tres robatoris en habitatges de Palma, a les quals va accedir enfilant-se, fets pels quals la Fiscalia ha sol·licitat una pena de cinc anys de presó.

L'home reconeix dos dels robatoris, però no el tercer, i per aquest motiu les parts no han pogut aconseguir un acord de conformitat. Els fets van ocórrer el passat estiu.

L'home ha admès que una nit va grimpar per una balconada fins al segon pis d'un habitatge a Palma en la qual vivien dues persones, que el van sorprendre. Llavors es va produir un forcejament i en aquest moment va agredir a un dels habitants, al que li va causar una sèrie de lesions. "No volia fer-los mal", ha declarat l'acusat, que ha incidit que solament va forcejar per escapar.

El mateix dia, a una hora no determinada, l'home va cometre un altre robatori en un segon pis d'un altre habitatge, accedint des de l'apartament contigu. Va entrar a la casa forçant una persiana i se'n va dur una targeta d'un establiment i unes ulleres. Més tard la Policia el va detenir i li va intervenir els efectes sostrets de la casa.

No obstant això, l'acusat no reconeix un altre robatori anterior, que va ocórrer una nit en un habitatge en la qual van ser sostrets 3.000 euros en efectiu i diverses bosses d'alta gamma. La Fiscalia sosté que en aquest cas l'home també va accedir grimpant, i li atribueix el delicte perquè un amic seu, veí d'un dels pisos en els quals l'acusat va entrar, l'incriminava.

ENCREUAMENT D'ACUSACIONS AMB EL TESTIMONI

Aquesta persona va declarar en el Jutjat que l'acusat li havia confessat el robatori sota els efectes de cocaïna i alcohol. L'acusat ha admès que consumeix substàncies amb molta freqüència -uns sis grams al dia, ha precisat-, però ha negat haver tingut aquesta conversa i ha dit no entendre per què aquesta persona l'acusa. "Li considerava un amic", ha lamentat.

El veí ha declarat com testimoni i durant el judici ha mantingut que l'acusat va confessar el robatori. L'acusat, en canvi, ha suggerit que va ser el veí qui va assaltar la tercera casa i que ara pretén tirar-li la culpa. També han declarat dos familiars de l'acusat que han corroborat la seva addicció a les drogues.