Jutgen un home aquest dilluns per arrencar-li a un altre un tros d'orella després d'una discussió

Publicado 8/4/2019 10:18:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Balears jutja aquest dilluns a un home, R.C., per arrencar-li a un altre, P.B. --que també serà jutjat--, un tros d'orella després d'una discussió en la qual tots dos van agredir-se. Els fets van ocórrer el 2016. La Fiscalia li demana quatre anys de presó per a R.C. i dos anys per a P.B.

Segons el relat del Ministeri Fiscal, els dos homes van coincidir en un restaurant de Pòrtol, aquí van discutir i es van agredir. Dues hores després, R.C. va anar al domicili de P.B., on li va mossegar a l'orella. Li va arrencar un tros del pavelló auricular que no ha pogut reconstruir-se.

Cal ressaltar que amb motiu de la baralla, R.C. va sofrir una "fractura de la porció escamosa del temporal dret", entre altres lesions. Per la seva banda, per cuarar-se l'orella, P.B. va requerir sutura.