El Jutjat tornarà la documentació sobre el 'cas Cursach' confiscada a la seu d'Europa Press a Balears

Publicado 11/1/2019 17:34:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma tornarà la documentació sobre el 'cas Cursach' que la Policia va requisar a una periodista d'Europa Press al desembre, i que no va ser lliurada juntament amb la resta del material la setmana passada.

Després que aquest jutjat hagi comunicat l'entrega dels documents en paper, la representació legal d'Europa Press i la redactora afectada, Blanca Pou, ha presentat un escrit en el qual demana que certifiqui que la documentació no ha estat examinada ni copiada.

Es tracta de diversos documents en format físic que la Policia es va emportar de la seu d'Europa Press a Palma el passat 11 de desembre, així com el telèfon mòbil de la redactora, un pendrive i dos ordinadors. Ho van fer en execució d'una ordre de l'instructor del 'cas Cursach', Miquel Florit, per conèixer l'origen d'una informació publicada en primícia per l'agència de notícies. També van requisar el mòbil al periodista de 'Diario de Mallorca' Kiko Mestre.

Després de l'admissió a tràmit de la querella presentada pels mitjans i redactors afectats, Florit va anul·lar l'ordre i el Jutjat va citar els periodistes per fer-los entrega del material. No obstant això, en aquest acte no es van tornar els documents en paper, sinó únicament els dispositius electrònics. Llavors, el secretari judicial va indicar que la Policia no li havia lliurat aquesta documentació, malgrat que constava en l'acta aixecada per la confiscació.

EXIGEIXEN CERTIFICACIÓ SOBRE EL TEMPS QUE LA POLICIA VA TENIR EL MATERIAL

En relació als dispositius, el Jutjat va certificar que els equips no havien estat manipulats, copiats ni examinats el temps en el qual havien estat sota la custòdia del secretari judicial.

No obstant, els equips havien estat lliurats per la Policia al Jutjat l'endemà de la confiscació, per la qual cosa existeix un interval de gairebé 24 hores que no queda recollit en la certificació del lletrat de l'Administració de Justícia, que sí que confirmava que els agents van emportar-se els dispositius al Jutjat per una ordre verbal de Florit.

Per aquest motiu, els afectats exigeixen que se certifiqui que els dispositius tampoc van ser oberts ni manipulats en aquest espai de temps.

PRECINTES "PERFECTAMENT INTERCANVIABLES"

Igualment, l'escrit d'Europa Press i la redactora dirigit al Jutjat fa constar que les bosses segellades que contenien el telèfon i el pendrive retornats a la periodista són "perfectament intercanviables per altres iguals" perquè no porten cap nombre d'identificació. Fins i tot, "a causa de la seva grandària permeten la manipulació del telèfon sense necessitat d'obrir la borsa".

De la mateixa manera, els precintes de les torres informàtiques "consisteixen en unes meres cintes adhesives amb la inscripció CNP sense cap nombre d'identificació, i per tant, perfectament intercanviables per altres iguals".