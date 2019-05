L'Acadèmia de Gastronomia d'Eivissa i Formentera tria els seus candidats per als premis Nacionals de Gastronomia 2018

Publicado 7/5/2019 19:21:43 CET

EIVISSA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Acadèmia de Gastronomia d'Eivissa i Formentera ha triat els seus candidats per als premis Nacionals de Gastronomia 2018 i ha iniciat les seves consultes als acadèmics per seleccionar als professionals de la restauració i de la promoció de la gastronomia que optaran als guardons.

En la categoria de 'Millor cap de cuina', els xefs proposats han estat aquest any Pau Barba, José Miguel Bonet, Óscar Molina i David Reartes. Barba, han destacat des de l'Acadèmia, és el que més vots ha obtingut.

En l'apartat 'Trajectòria a tota una vida', els candidats són Alba Pau de Can Pau, Catalina Riera de Can Alfredo, així com Juan Yern, propietari del restaurant Es Molí de Sal de Formentera.

Entre altres premis, per al guardó que reconeix la 'Millor tasca periodística' s'ha decidit presentar al costat de l'Acadèmia de Mallorca la candidatura de l'actual director general d'IB3, Andreu Manresa, qui ha publicat diversos llibres on recull l'essència de les diferències gastronòmiques a les Illes.

"Aquests premis són els màxims guardons que s'atorguen en el sector gastronòmic i són concedits per la Real Acadèmia de Gastronomia des de 1974", han explicat des de les Pitiüses, ressaltant el "fantàstic nivell gastronòmic" a les Illes.

El president de l'Acadèmia a les Pitiüses, Pedro Matutes, ha reiterat que "va ser difícil l'elecció", encara que al final s'han presentat els candidats amb major nombre de vots.