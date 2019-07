L'acord de governabilitat en el Consell inclou 133 punts, entre ells eliminar quatre desdoblaments de carreteres

Publicado 5/7/2019 15:16:59 CET

El pacte també preveu incloure clàusules lingüístiques en la contractació pública i substituir diverses rondes interurbanes

PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'acord de governabilitat pel Consell de Mallorca signat aquest divendres a Raixa per PSIB, MÉS i Podem inclou 133 punts, entre ells eliminar quatre desdoblaments de carreteres, introduir clàusules lingüístiques en la contractació pública i crear una línia d'ajudes per a ajuntaments per eliminar símbols franquistes.

Així mateix, el pacte també preveu prohibir l'ús d'herbicides tòxics per netejar els marges de les carreteres, elaborar un pla de canvi climàtic de Mallorca, impulsar una oficina d'assessorament a persones LGTBI i millorar la gestió dels Bombers.

MOBILITAT

L'acord entre les tres esquerres inclou eliminar els desdoblaments de Manacor-Sant Llorenç, Peguera-Andratx, S'Arenal-Cala Blava i el del Polígon de Son Bugadelles.

També substituiran les rondes interurbanes "que no es justifiquin amb criteris de mobilitat sostenible", i citen les variables de Campos; Can Picafort, Artà sud; Andratx est; Calonge, S'Horta i sud; Llombards, Llucmajor Nord; Cas Concos, Petra, sud i nord; Sencelles; Sineu; Muro; Santa Eugènia; Manacor oest i sud; Ses Salines, el tram II de Porto Cristo; i Felanitx i Alcúdia nord. Es canviaran per rondes urbanes o polítiques de pacificació de centres urbans i aparcaments disuasius.

També han acordat revisar el tram I de la via connectora i no executar el tram V "perquè estigui més integrat al paisatge i el seu entorn" i "pugui incorporar totes les modalitats de transport, inclosos vianants i ciclistes". Una altra mesura és l'elaboració d'un pla de mobilitat de Mallorca i la revisió del Pla de Carreteres. Així mateix, volen negociar el traspàs de competències en transport públic terrestre, que actualment té el Govern.

PSIB, MÉS i Podem també s'han proposat treballar perquè es reguli l'entrada de nous vehicles de lloguer a la illa, modificar el pla territorial per incorporar mesures d'autoprotecció davant riscos d'inundacions i incendis i desplegar les arrels de la llei d'urbanisme.

ÀREA DE MEMÒRIA HISTÒRICA

El nou Consell potenciarà una àrea de memòria històrica que impulsarà una línia d'ajudes per a ajuntaments per eliminar símbols franquistes.

En matèria de drets LGTBI, elaboraran un pla estratègic específic i impulsaran una oficina d'informació i assessorament. El document signat aquest divendres, igualment, inclou una dotzena de mesures d'igualtat i feminisme, com a ajudes per a l'emancipació de dones víctimes de violència masclista.

Un altre punt de l'acord consisteix en un pla estratègic de transició ecològica i canvi climàtic de Mallorca, amb l'objectiu que el 2028 almenys el 50 per cent de l'energia de la Illa provingui de fonts renovables.

Pel que fa al funcionament del Consell, promouran una nova llei de consells insulars per desenvolupar "un veritable govern de Mallorca", i reclamaran el traspàs de competències en ordenació turística, a més de les de transport terrestre. Igualment, replantejaran el funcionament de la comissió mixta amb el Bisbat en matèria de patrimoni i crearan un centre d'arts plàstiques a Felanitx, entre altres mesures.