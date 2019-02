L'acusat d'incendiar un habitatge nega que provoqués el foc intencionadament, encara que confessés en trucar al 112

Publicado 18/2/2019 11:50:50 CET

Al judici s'ha reproduït la trucada que va fer al 112, on l'acusat va reconèixer que havia "ficat foc" a la casa per "despit"

L'acusat de provocar un incendi en un pis de Sant Antoni de Portmany (Eivissa), que es va estendre a tot l'edifici, ha reconegut aquest dilluns durant el judici a l'Audiència Provincial que va causar el foc, però ha sostingut que va ser accidental i s'ha defensat assenyalant que va intentar apagar-lo amb una tovallola.

Interrogat pel fiscal, l'acusat ha negat reiteradament que l'incendi fos intencionat, i ha explicat que al moment dels fets havia begut i que havia abocat acetona sobre un matalàs quan estava utilitzant-la per netejar-se taques de tabac de les mans. Amb tot, el judici s'ha reproduït l'enregistrament de la trucada que va fer al 112, en la qual va reconèixer que havia estat ell qui havia "ficat foc" a la casa per "menyspreu" i per "despit", i va dir a l'operadora que s'"entregaria".

