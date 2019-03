L'Aemet pronostica una primavera amb temperatures per sobre de l'habitual i precipitacions per sota del normal

Publicado 20/3/2019 10:29:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) pronostica per a aquesta primavera, que comença aquest dimecres a les 22.00 hores i 58 minuts, temperatures per sobre de l'habitual i precipitacions per sota del normal.

Així ho ha anunciat en roda de premsa la delegada territorial de l'Agència a Balears, María José Guerrero, que ha afegit que "sortim d'un hivern que ha registrat menys dies de neu de l'habitual i que ha estat el quart més sec des de fa 67 anys".