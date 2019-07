L'Aevab preveu que es lloguin prop de 90.000 vehicles aquesta temporada a Balears

Publicado 27/7/2019 14:49:03 CET

El president de l'Associació de Vehicles de Lloguer de Balears (Aevab), Ramón Reus, ha estimat que prop de 90.000 vehicles procedents de 'rent a car' es llogaran aquesta temporada a l'arxipèlag balear.

En declaracions a Europa Press, Reus ha assegurat que les reserves d'enguany segueixen les previsions esperades. "Fins a Setmana Santa ha anat molt bé. Maig i juny han estat més fluixos, i al juliol estem treballant amb el 75 i el 80 per cent de la flota", ha declarat.

Si bé la forquilla de preus varia en funció de l'empresa de lloguer, el preu mitjà és d'uns 35 euros per dia. Per període de temps llogat, la mitjana se situa entorn dels quatre dies.

MENYS QUANTITAT, PERÒ MÉS QUALITAT

D'altra banda, Reus ha assenyalat que la competència creixent de països com Tunísia, Egipte o Grècia ha provocat alguns canvis en la política de vendes. "Hem hagut de baixar els preus per competir amb aquests països", ha apuntat Reus, que ha explicat que per preus molt menors, en un paisatge i un clima similar al d'arxipèlag, els turistes poden obtenir els mateixos serveis.

No obstant això, el president d'una de les principals associacions de lloguer de cotxes a Balears ha apuntat que, malgrat la competència, l'objectiu del sector a Balears és ara "fomentar la qualitat, més que la quantitat".

"Els últims anys va haver-hi un creixement notori, ara ens estem donant compte que aquesta temporada no serà com les dues anteriors, però ens convé millorar la qualitat. S'està fent un esforç enorme en el sector perquè això sigui així", ha explicat Reus.

En aquest punt, el president de l'Aevab ha subratllat que "el futur passa per la qualitat", per la qual cosa s'han "d'eradicar" punts conflictius i que disminueixen la qualitat del turisme a Balears, "com certs punts de la zona de Magaluf o de Platja de Palma".

NO MÉS PUBLICITAT 'ENGANYOSA'

En aquest sentit, Reus ha declarat que un dels esforços del sector per obtenir aquesta qualitat, va ser la signatura d'un codi de bones pràctiques amb la Direcció general de Consum del Govern, un document per evitar, entre altres aspectes, que certes empreses oferissin cotxes a menys de cinc euros per dia.

"Va haver-hi un temps en què hi havia molta publicitat que oferia cotxes a tres i quatre euros al dia, quan en la realitat després no era així", ha explicat Reus, qui senyala que es tractava d'una publicitat que podria qualificar-se de "no lleial" perquè després hi havia molts càrrecs que "inflaven" el preu ofert al principi.

Amb la signatura del document les empreses declaren que estan inscrites en el registre de regulació i classificació de les empreses i establiments turístics i s'obliguen a actuar de forma "lleial" amb els clients consumidors.

En concret, es comprometen a oferir als consumidors, en la informació que realitzi en Internet o altres mitjans, una reserva de contracte de lloguer del vehicle, amb les prestacions bàsiques pròpies d'aquest tipus de contractes, "per un preu complet que serà el preu final si el consumidor no contracta cap prestació addicional", segons el Govern.

Una vegada l'administració ha comprovat el compliment dels compromisos adquirits per part de la companyia, la Direcció general de Consum li atorga un segell d'empresa avalada.