Lafuente demana al Govern que es posicioni sobre els "pseudo-referèndums" i Tur diu que al PP "li fa por la democràcia"

Publicado 12/3/2019 12:30:16 CET

El PP adverteix el Govern que al "no fer res" donen "ales" al "full de ruta" que ha fet "tant de mal" a Catalunya

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP Juan Manuel Lafuente ha demanat aquest dimarts al Govern que es posicioni sobre les consultes organitzades a la Universitat de les Illes Balears (UIB) i ajuntaments de Balears, que ha qualificat de "pseudo-referèndums", al que la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha contestat que als 'populars' els hi fa "por la democràcia".

El debat s'ha produït en el marc d'una pregunta del PP durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament. El diputat ha assegurat que aquestes consultes populars s'han plantejat "sense garantia democràtica ni legitimitat" i ha criticat que es facin "en espais públics pagats amb els diners de tots els ciutadans".

Lafuente ha avisat el Govern que "al no fer res donen ales al full de ruta" que "de manera tan irresponsable" ha "fet mal a la societat" a Catalunya. A més, ha advertit el PSIB que "el fàcil és no fer res" perquè "no s'enfadin els socis separatistes del seu Govern i promoguin un referèndum d'autodeterminació el 2030" a Balears.

"No li demanem cap prohibició, només que digui ben clar que no li sembla positiu que s'utilitzin espais públics per fer consultes il·legals", ha conclòs el diputat 'popular'.

A això, Tur ha contestat preguntant a Lafuente si "de debò es pensa" que el Govern li dirà "a la UIB el què ha de fer". "La UIB és autònoma, és sobirana", ha subratllat. De la mateixa manera, la consellera ha rebutjat "fer de guàrdies civils o de policies dels ajuntaments" que vulguin organitzar consultes, perquè també són "sobirans".

"Per què els fa por que la ciutadania opini, que voti, que es concentri, que és l'essència de la democràcia?", ha qüestionat Tur, que ha manifestat que té "la sensació" que el PP vol "implantar l'ordre preconstitucional".