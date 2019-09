L'agència de viatges Thomas Cook es declara en fallida

Publicado 23/9/2019 10:26:21 CET

LONDRES, 23 Sep. (Reuters/EP) -

L'agència de viatges Thomas Cook, la més antiga del món, s'ha declarat aquest dilluns en fallida, deixant a centenars de milers de turistes a tot el món sense les seves reserves.

El president executiu, Peter Fankhauser, ha assegurat que lamenta profundament el tancament de l'empresa després que no pogués assegurar un paquet de rescat dels seus prestadors.

L'Autoritat d'Aviació Civil (CAA) del Regne Unit ha assenyalat que Thomas Cook havia deixat d'operar i que el Govern i la CAA treballaran junts per enviar a les seves llars als més de 150.000 clients britànics en les dues setmanes vinents.

"M'agradaria disculpar-me amb els nostres milions de clients i milers d'empleats, proveïdors i socis que ens han recolzat durant molts anys", ha afirmat Fankhauser en un comunicat emès a primera hora d'aquest dilluns. "És un profund pesar per a mi i per a la resta de la junta que no hàgim tingut èxit", ha asseverat.

El Govern i la CAA han assegurat que a causa de la situació, la cancel·lació d'algun vol era inevitable. "Thomas Cook ha deixat de negociar, per la qual cosa tots els vols de Thomas Cook ara es cancel·len", ha subratllat la CAA.

La fallida de Thomas Cook marca el final d'una de les empreses més antigues del Regne Unit que va començar en 1841 portant a terme excursions amb tren locals abans de sobreviure dues guerres mundials per ser pionera del turisme.

L'empresa ara administra hotels, resorts i aerolínies per 19 milions de persones a l'any en 16 països. Actualment compta amb 600.000 persones a l'estranger, la qual cosa obliga els governs i a les companyies d'assegurances a coordinar una gran operació.

Paralitzat pels seus 1.700 milions de lliures de deute, Thomas Cook s'ha vist afectat per la competència en Internet. L'ona de calor europea de l'any passat també va afectar a l'empresa ja que els clients van posposar les reserves a última hora.