La FEHM considera que la fallida de Thomas Cook és "d'una magnitud sense precedents" per a Mallorca

Publicado 23/9/2019 16:53:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, ha considerat aquest dilluns que la fallida de l'agència de viatges Thomas Cook és "d'una magnitud sense precedents" per a Mallorca, si bé ha matisat que encara estan "actualitzant les informacions" i "diferenciant per mercats" per "calibrar" quants clients afectats hi ha.

En roda de premsa, Frontera ha considerat que les conseqüències seran "importants", ja que, juntament amb TUI, és la segona operadora turística més destacable de Balears, per la qual cosa ha titllat la situació de "fort cop" per al sector hoteler. "Estem valorant les conseqüències futures però hi ha molta preocupació en el sector", ha sostingut.

En aquest sentit, Frontera ha explicat que s'està valorant "l'impacte econòmic" que tindrà aquesta situació en les empreses turístiques de l'illa i "com afectarà en la temporada d'hivern". Així mateix, ha reconegut que el sector "no esperava que la fallida fos tan imminent" i ha dit que "hi havia una sèrie de terminis que no s'han complert".

Pel que fa als afectats, Frontera ha matisat que "no estan atrapats" i que el sector està coordinat amb el Ministeri de l'àrea i la Conselleria per treballar amb la seva repatriació, afegint que hi ha una "operativa en marxa que sembla que funciona". "Hi ha molta ajuda a l'aeroport amb més de 25 persones de l'ambaixada ajudant", ha explicat.

D'altra banda, ha destacat que estan treballant "paral·lelament" amb els altres mercats, com, per exemple, l'alemany, des d'on els vols "continuen arribant".

Preguntada per si el Brexit ha tingut cap mena de vinculació amb aquesta situació, Frontera ha considerat que "amb certesa no se sap si ha estat determinant", però "segurament" sigui així, ja que hi ha hagut "moltes afeccions".

"Ens estem apropant a un escenari amb una gran incertesa i cal estar vigilants i estar constantment adaptant-nos al que pugui venir. En altres etapes els hotelers hem hagut de ser camaleons i adaptar-nos a una altra situació.", ha explicat.