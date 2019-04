L'Ajuntament de Marratxí obre el termini del concurs de cartells per a les festes de Sant Marçal

Publicado 24/4/2019 17:29:10 CET

L'Ajuntament de Marratxí ha obert aquest dimecres la convocatòria per participar en el concurs de cartells per a les festes de Sant Marçal d'aquest any, que durarà fins al 10 de maig i serveix per "potenciar la creació artística i la participació ciutadana".

En un comunicat, el Consistori ha explicat que la temàtica del cartell ha d'estar relacionada amb les festes patronals del municipi i que l'obra guanyadora, que determinarà un jurat presidit per l'alcalde, Joan Francesc Canyelles, es premiarà amb 300 euros.

Les bases completes del concurs es poden consultar a la web www.marratxi.es.