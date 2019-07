L'Ajuntament de Palma rep 1.000 sol·licituds per a les ajudes al lloguer de 2019

Publicado 1/7/2019 13:36:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de subvencions d'ajudes per al lloguer de 2019 i n'ha rebut un total de 1.000, el que suposa un augment respecte a l'anterior convocatòria.

Segons ha informat Cort en un comunicat, des del Departament de l'Habitatge s'han atès a un total de 3.266 persones i s'oferiran ajudes per valor de 300.000 euros per al lloguer d'habitatges a la ciutat. Està previst que la resolució de les sol·licituds finalitzi el mes de novembre.

Més concretament, l'import de l'ajuda és de fins al 40 per cent del lloguer, amb un màxim de 3.360 euros anuals o 280 de mensuals per unitat de convivència.

Per a joves de 35 o menys anys o 65 o més anys, l'import és de fins al 50 per cent del lloguer, amb un import anual màxim de 4.200 euros o 350 de mensuals, per unitat de convivència.

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat del, Neus Truyol, ha explicat que "l'accés a l'habitatge és el principal repte d'aquesta legislatura" i ha afirmat que han de "seguir reforçant aquest tipus de convocatòries".