L'Ajuntament de Ses Salines es personarà com a acusació particular per l'assassinat d'una dona al setembre

Publicado 18/10/2019 10:45:01 CET

L'Ajuntament de Ses Salines es personarà com a acusació particular en l'assassinat d'una dona en mans de la seva parella en Colònia de Sant Jordi al setembre

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Ses Salines ha aprovat per unanimitat en el ple extraordinari celebrat aquest divendres personar-se com a acusació particular en el procés judicial contra el presumpte autor de l'assassinat de la seva parella a la Colònia de Sant Jordi al setembre.

En aquest sentit, la regidora d'Acció Social, Dolores Sánchez, ha explicat que ja s'ha fet una primera reunió amb l'Institut Balear de la Dona (IbDona) per crear una taula de vigilància de violència de gènere al municipi.

"Volem crear els mecanismes adequats per detectar qualsevol tipus de violència domèstica o masclista per poder actuar el més aviat possible i evitar danys humans irreparables", ha dit.

Cal recordar que la dona de 59 anys de nacionalitat alemanya va morir després de ser agredida per la seva parella, que li va provocar cinc ferides amb un arma blanca al tòrax i l'abdomen.

La parella no tenia fills i residien des de feia pocs mesos a la Colònia de Sant Jordi, en el municipi de Ses Salines, segons van explicar des de la Guàrdia Civil a Europa Press.