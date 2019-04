L'antiga presó de Palma tindrà un Centre de Recursos de Creació Contemporània, habitatges protegits i una escoleta

Publicado 5/4/2019 12:31:27 CET

La remodelació manté els 103 habitatges previstos a l'anterior pla i estarà completament envoltat per una zona verda

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reforma de l'antiga presó de Palma contempla l'edificació d'un Centre de Recursos de Creació Contemporània, 103 habitatges protegits, una escoleta de zero a tres anys i una residència per a creadors.

Així ho ha explicat el regidor d'Urbanisme de Cort, José Hila, aquest divendres en roda de premsa, que ha afegit que la remodelació de l'edifici suposarà la demolició de quatre edificis --que són ja de propietat municipal-- i manté la construcció d'habitatges previstos en l'antic pla de 1998.

L'arquitecte municipal Biel Horrach ha explicat a la premsa que no hi ha cap edifici a Espanya de moment que integri tots els usos que preveurà aquest espai, que s'estendrà prop de tres hectàrees i estarà envoltat completament per un parc verd.

Per la seva banda, el regidor de Cultura, Llorenç Carrió, ha explicat que el Centre de Recursos de Creació Contemporània tindrà una superfície de 9.500 metres quadrats i una altura d'entre tres a quatre plantes. El nou edifici tindrà equipament per als creadors audiovisuals, musicals i teatrals, encara que no s'han establert encara el nombre de despatxos o equipaments destinats a la creació.

Carrió ha explicat que l'actual equip de govern ha visitat altres espais a Espanya similars a l'antiga presó i que ara s'han reconvertit en centres culturals, com la 'Tabakalera' de Donosti o 'La Cárcel' de Segòvia. A més, ha explicat que l'espai, encara que no estigui encara lliure de construccions ha estat utilitzat en l'últim any per a diversos esdeveniments culturals com l'Atlantida Film Fest de cinema, el Rata Market o el PalmaDansa.

D'altra banda, la directora de Palma Activa, Joana Maria Adrover, ha explicat que el centre inclourà també espais de coworking o serveis que en l'actualitat es duen a terme des de la seu central de Palma de Palma Activa.

En qüestió d'accessos, Hila ha explicat que l'accés a la Via Cintura es manté encara que es duran a terme certes modificacions del pla per fer la rotonda més petita i fer que tot l'edifici estigui completament envoltat de zona verda.

També Hila ha posat els exemples d'altres ciutats com Segòvia, València i Barcelona, on la remodelació de les seves antigues presons no ha passat per la destrucció sinó per la seva completa remodelació i canvi d'ús. Finalment, ha explicat que el projecte ha estat elaborat amb el consens veïnal.

Per la seva banda, l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha expressat la seva satisfacció amb el projecte i ha felicitat a tot l'equip de treball que ho està duent a terme. Noguera ha explicat que la cultura ha pretès ser "un dels eixos d'aquesta legislatura".

Finalment, Noguera ha comentat que el nou Centre de Recursos de Creació Contemporània canvia la dinàmica de la ciutat. "La ciutat ja no necessita més espais expositius, necessita espais de creació", ha conclòs.