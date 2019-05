L'Arxiu Municipal acull una mostra sobre documentació de Son Sardina, sa Garriga i Son Espanyol fins a febrer de 2020

Publicado 24/5/2019 14:28:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Arxiu Municipal de Palma acull fins a febrer de 2020 una mostra amb la documentació municipal sobre Son Sardina, sa Garriga i Son Espanyol per potenciar la seva difusió i la consulta.

L'exposició respon les II Jornades d'estudis: Son Sardina, sa Garriga i Son Espanyol, que es van celebrar al novembre de 2018 i de les quals Can Bordils es va encarregar de recopilar els originals de les comunicacions presentades i la coordinació de l'edició de les actes.

Per complementar els fons municipals s'ha comptat amb la col·laboració de veïns que han cedit la reproducció de fons fotogràfics sobre aquesta regió de Palma.

Les jornades d'estudis es van plantejar com a mitjà de difusió cultural per involucrar la ciutadania en el coneixement de la història dels districtes de la ciutat. Can Bordils també va publicar les actes perquè es difonguessin les investigacions exposades.