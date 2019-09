L'assistència tècnica especialitzada que redactarà el PGOU de Palma començarà a treballar aquest setembre

Publicado 17/9/2019 13:48:33 CET

L'assistència tècnica especialitzada que assessorarà i redactarà el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Palma començarà a treballar aquest setembre conjuntament amb l'Oficina i amb l'objectiu de fer una ciutat "més justa, saludable, eficient, estimada i creativa".

En roda de premsa, la regidora de Model de Ciutat, Habitatge i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha assegurat que "es deixa enrere l'urbanisme a la carta o que mirava per interessos privats per sobre dels públics".

"El PGOU és l'eina de transformació urbana, però també de resposta a l'emergència habitacional i climàtica, i de debat públic dels espais comuns", ha afegit Truyol.

Pel que fa a el PGOU, es treballarà per realitzar un urbanisme des de la perspectiva de gènere, s'intentarà disminuir la contaminació, fomentar els hàbits saludables i apropar espais d'esvaïment.

Així mateix, es fomentarà l'urbanisme de proximitat, la rehabilitació i la regeneració urbana. També es treballarà per adaptar-se a l'efecte del Canvi Climàtic i els efectes socioeconòmics globals.

En relació a les previsions i calendari, la primera entrega serà el Projecte Estructurant, previst a principis de 2020. La segona entrega serà l'Ordenació detallada, durant l'estiu del 2020 s'iniciaria l'anàlisi i revisió interna d'aquest document.

Quant als informes de la Conselleria de Medi ambient, Consell de Mallorca i altres administracions es preveuen entre juliol de 2020 i juliol de 2021.

L'aprovació inicial es realitzaria al llarg de la tardor de 2021, a partir d'aquí hi hauria un període d'exposició pública per realitzar l'aprovació definitiva al 2022.

L'adjudicació del Servei d'assistència tècnica per als treballs de redacció i d'assessorament a la corporació municipal per a la revisió del PGOU de Palma ha estat adjudicada a l'empresa Territori i ciutat per un import de 972.422,44 euros.