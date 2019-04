L'atur cau un 5,79% intermensual i augmenta un 1,92% interanual a Balears al març

Publicado 2/4/2019 11:23:57 CET

L'atur a Balears s'ha situat al març en 54.761 persones

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'atur a Balears s'ha situat al març en 54.761 persones, 1.030 aturats més que en el mateix mes de 2018, la qual cosa representa una pujada del 2,12%, segons dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social difosos aquest dimarts.

En relació a febrer, l'atur ha baixat a Balears en 3.364 persones, un 5,79%. Del total d'aturats a les Illes, 31.484 són dones i 23.277 són homes. A més, hi ha 6.890 aturats que tenen menys de 25 anys.

Per sectors, la major part de l'atur a Balears correspon al sector serveis (44.289 persones), si bé l'atur en aquest sector ha baixat en 3.430 persones respecte a febrer; li segueix el sector de la construcció, amb 4.770 aturats (amb dos aturats menys que en el mes anterior); la indústria, amb 2.129 aturats (-115); i l'agricultura, amb 677 aturats (-19).

Així mateix, puja la xifra d'aturats que no tenien una ocupació anterior (+1.877 persones) fins als 2.896 aturats. Dins d'aquest col·lectiu, 1.463 persones eren menors de 25 anys, i 671 superaven els 44 anys. A més, 1.794 eren dones i 1.102, homes.

D'altra banda, es van registrar 12.125 persones parades estrangeres, un 5,09% més que fa un any encara que un 7,33 menys que al febrer. Més de la meitat (7.115 aturats) procedien de països de fora de la Unió Europea. Igualment, dins d'aquest col·lectiu d'aturats, la major part corresponen a a el sector serveis (9.450).

BAIXADA INTERANUAL DE LA CONTRACTACIÓ EN BALEARS

Les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri també recullen que a Balears es van signar al març un total de 38.102 contractes, la qual cosa implica una baixada del 7,63% respecte al mateix mes de 2018 (3.146 contractes menys). Amb tot, març millora les dades de febrer un 23,75 per cent (7.313 contractes més).

A més, la contractació indefinida ha baixat un 16,72 per cent respecte a març de 2018 i ha augmentat un 5,33 per cent respecte a febrer. La temporal cau un 5,21 per cent interanual i puja un 24,01 per cent intermensual.

D'altra banda, un total de 28 contractes indefinits de març van ser a persones amb discapacitat.

En l'acumulat de l'any, el 95,52% dels contractes signats fins a març a les Illes són temporals, amb 1,2 milions de contractes temporals enfront de 59.466 indefinits --4,48 per cent--).

DADES NACIONALS

En l'àmbit nacional, el nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 33.956 aturats al març (-1%), el seu menor descens en aquest mes des de 2014, quan va disminuir en 16.620 persones. No obstant això, cal tenir en compte que la Setmana Santa, que sol animar el mercat laboral, se celebra aquest any a l'abril, mentre que el 2018 va tenir lloc al març.

Després del descens de març, el volum total d'aturats se situa en 3.255.084 aturats, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Dins de la sèrie històrica de març, que s'inicia en 1996, l'atur ha baixat en 20 ocasions i ha pujat en quatre, concretament en el període 2009-2012, coincidint amb els pitjors anys de la crisi.

La retallada registrada al març d'aquest any no supera els descensos experimentats el 2015 (-60.214 aturats), 2016 (-58.216 aturats) 2017 (-48.559 aturats) i 2018 (-47.697 aturats).

En l'últim any, l'atur s'ha reduït en 167.467 persones, a un ritme interanual del 4,89%.

En termes desestacionalitzar, l'atur va baixar al març en 12.692 persones en relació al mes anterior, segons ha destacat Treball.