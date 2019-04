L'Audiència cita a 12 acusats per narcotràfic dels clans del 'Moreno' i 'los Valencianos'

Publicado 4/4/2019 10:11:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears celebrarà aquest dijous una vista prèvia amb 12 acusats per narcotràfic, entre ells els coneguts com 'El Moreno, 'La Rosario', 'La Loli' i 'Pinocho', als quals la Fiscalia demana 98 anys de presó en total.

Diversos d'ells són narcotraficants de Son Banya que compten amb antecedents penals. Les majors peticions de condemna són per a R.L.J., integrant del 'clan de los Valencianos', i per a A.M.M., al qual els investigadors situen com la persona que distribuïa la droga al 'clan del Moreno'.

El fiscal els acusa d'introduir cocaïna a Mallorca i distribuir-la a través de diversos punts de venda a Son Banya. La droga arribava a l'illa, fonamentalment, a través d'enviaments postals.

La Fiscalia també demana multes que sumen 1,25 milions d'euros.