L'Audiència jutja aquest dimecres a dos fills de 'La Paca' i a 10 persones més per tràfic de drogues

Publicado 16/6/2019 11:33:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Balears jutja aquest dimecres a Manuela Fernández Cortés, coneguda com 'La Guapi' i a Francisco Fernández Cortès 'El Ico', ambdós fills de la 'La Paca', que va ser durant anys la matriarca de Son Banya. A ells i a 10 acusats més, se'ls acusa d'un delicte de tràfic de drogues i de pertinença a grup criminal.

Tant a 'El Ico' com a 'La Guapi', la Fiscalia els demana set anys de presó a cadascun per un delicte de tràfic de drogues, així com sengles multes d'un milió d'euros. A més, els demana nou mesos de presó més a cadascun per pertinença a un grup criminal.

En general, se'ls acusa de dedicar-se a la venda de cocaïna de manera "contínua i estructurada" almenys des d'octubre de 2016 fins a novembre de 2017. Pel seu costat, 'La Guapi' s'encarregava de l'aprovisionament de la droga i establia les directrius en relació a la seva distribució i adquisició, així com del seu magatzematge.

Segons el relat del fiscal, el funcionament del grup va començar a alterar-se quan es va detenir 'La Guapi' el setembre de 2017 --en el registre se li van intervenir 3,1 quilos de cocaïna-- ja que tant ella com un altre acusat, la seva parella sentimental, també detingut, seguien donant les directrius però des de la presó. Finalment, al mes següent es va detenir la resta dels acusats.