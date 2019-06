L'Audiència no admet a tràmit la petició d'apartar a Florit de la peça per revelació de secrets

Publicado 26/6/2019 16:45:35 CET

El jutge que instrueix el 'Cas Cursach', Miguel Florit (1i), durant la seva arribada als jutjats per declarar per la incautació i el rastreig de mòbils de periodistes que cobrien la macrocausa de corrupció policial.

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Balears ha rebutjat admetre a tràmit l'incident de recusació contra el jutge Miguel Florit plantejat per un dels policies investigats a la peça per revelació de secrets, que argumentava que el magistrat estava "contaminat" per la querella oberta contra ell per la confiscació de mòbils a periodistes.

L'Audiència considera que no existeix causa per considerar que l'aparença d'imparcialitat de Florit estigui "compromesa", i assenyala que el tràmit s'ha promogut "fora de termini i de manera extemporània". D'altra banda, els magistrats recorden que si la querella dels periodistes d'Europa Press i 'Diario de Mallorca' desemboca en obertura de judici contra Florit, haurà de ser suspès i per tant apartat de la investigació, però de moment no cal "considerar aquest possible escenari a l'hora de resoldre" el recurs.