L'Auditorium de Palma acull aquest dijous la Simfònica amb una interpretació de la Passió segons Sant Mateu de Bach

Publicado 14/2/2019 14:53:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Auditorium de Palma acull aquest dijous l'Orquestra Simfònica de les Illes amb una interpretació de la Passió segons Sant Mateu de Bach, sota la direcció de Jonathan Cohen i amb la soprano holandesa Judith Van Wanroij.

En un comunicat emès per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, s'ha informat que és el vuitè concert de la temporada i l'obra BWV 244 va ser acabada per Bach per al Divendres Sant de 1727 i la va revisar posteriorment.

El concert s'estructura en dues parts, durant les quals apareixen personatges que surten de l'òpera i del teatre, l'Evangelista que recita la història acompanyat per Jesús, les sirvientas i el suprem sacerdot, entre d'altres.

Pel que fa a Cohen, té "una notable carrera" com a director d'orquestra, violoncel·lista i teclista i és conegut "per la seva passió i compromís amb la música de cambra".

La soprano Judith Van Wanroij, per la seva banda, ha estat guardonada amb el primer premi a l''Erna Spoorenberg Vocalisten Presentation' i va estudiar amb Margreet Honig en el conservatori d'Ámsterdam i a la de Nederlandse Opera Academie.

El concert compta amb la participació de la Coral Infantil Onzequinze de Joventuts Musicals de Palma i la Coral Universitat de les Illes.