L'autobús interurbà Aerotib reforçarà el seu servei a partir del pròxim 1 de maig

Publicado 25/4/2019 11:18:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servei d'autobús interurbà Aerotib reforçarà el seu servei a partir del pròxim 1 de maig amb els nous horaris d'estiu, segons ha informat aquest dijous la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

En concret, a partir de maig l'A11 Peguera-Magaluf oferirà 12 expedicions d'anada i tornada, la línia A32 Ca Picafort-Platja de Muro/Alcúdia farà deu en cada sentit i l'A51 reprendrà el recorregut fins a Cala d'Or amb cinc busos d'anada i cinc de tornada. L'A42, que connecta l'aeroport amb Cala Bona-Cala Millor i Sa Coma, avança aquest any l'inici dels horaris d'estiu al 2 de maig oferint sis expedicions en cada sentit.

Des de l'inici de l'horari d'hivern el novembre passat fins al mes de març d'aquest any, han estat 12.140 els usuaris que han triat aquest servei regular d'autobús públic de l'aeroport de Palma. En relació al mateix període de l'hivern passat, hi ha hagut 5.286 viatges més, la qual cosa representa un increment del 77 per cent. La línia més demandada i que ha tingut un major increment ha estat l'A11 amb 8.063 usuaris aquest any respecte als 4.166 de la temporada anterior, un 93 per cent més.

El Govern ha remarcat que durant l'estiu les línies de l'aeroport incrementen significativament la demanda. Així, durant el període que discorre entre maig i octubre de 2018 més de 228.000 usuaris van viatjar amb l'Aerotib, la qual cosa va representar un increment del 29 per cent respecte al mateix període de l'any anterior.

Aquest servei s'ha ofert de manera ininterrompuda des de la seva engegada, encara que amb menor ofereix a l'hivern i incrementant-la durant les temporades d'estiu. Els usuaris habituals poden usar la Targeta Intermodal i gaudir dels descomptes que ofereix, així com els abonaments T20 i T40.

PUNT D'INFORMACIÓ A SON SANT JOAN

Per segon any consecutiu, la Conselleria i l'Ajuntament de Palma disposen a partir del 1 de maig d'un servei d'informació de transport públic dins de la terminal d'arribades de l'aeroport. Es tracta d'un punt d'informació mòbil situat davant les portes de la zona de recollida d'equipatge on l'usuari pot informar-se de les diferents opcions de transport públic des de l'aeroport, com els busos de l'EMT, les línies Aerotib i del servei de taxi oficial.

D'aquesta manera, es reforça la informació que actualment ja es pot trobar en el punt d'informació turística del Consell de Mallorca i en els diferents panells informatius. A més, els horaris de la temporada d'estiu estan disponibles a la pàgina web www.tib.org.