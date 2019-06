L'empresa mallorquina Sanifit aconsegueix 72 milions d'euros per desenvolupar un medicament per tractar la calcifilaxis

Publicado 26/6/2019 16:57:01 CET

La calcifilaxis és una síndrome que afecta gairebé exclusivament a pacients amb insuficiència renal i té una taxa de mortalitat d'un 55% en el primer any després del diagnòstic

L'empresa mallorquina Sanifit ha anunciat aquest dimecres que la seva última ronda de finançament ascendeix a 72 milions d'euros i la situa com "la major operació" del sector biotecnològic a Espanya. Servirà per accelerar un medicament per tractar la calcifilaxis.

En roda de premsa, el CEO de Sanifit, Joan Perelló, ha explicat que amb aquest capital, la companyia podrà accelerar el desenvolupament clínic del fàrmac SNF472, que està destinat al tractament d'una dolència rara coneguda com calcifilaxis, que afecta 30.000 persones a tot el món.

Segons ha concretat, d'aquesta manera es podrà iniciar un estudi que permetrà validar la seva viabilitat entre 70 malalts de calcifilaxis a Europa i els Estats Units. "Els resultats d'aquest estudi s'esperen tenir d'aquí a entre tres i tres anys i mig", ha dit.

Perelló ha estat acompanyat del director general d'Innovació i Investigació del Govern, Pep Lluís Pons, que ha recordat que ja fa quatre anys l'empresa mallorquina va rebre "una capitalització de 36,6 milions d'euros" i, a més, ha qualificat l'equip de l'empresa "d'espectacular i d'un gran talent".

Pons ha destacat també que Balears ha passat d'ocupar "la dotzena posició a l'onzena" quant a inversió en R+D+i amb "un increment dels incentius a empreses que s'ha traduït amb la multiplicació per tres dels segells de pime innovadora".

A més, ha afegit que "aquesta legislatura s'ha multiplicat per quatre el pressupost destinat a convocatòries competitives de R+D+i, millorant clarament l'ecosistema d'innovació de Balears".

Tant Perelló com Pons han remarcat la importància de la vintena d'empreses que formen el clúster de biotecnologia de Balears (Bioib) juntament amb Sanifit i que també treballen per aconseguir capitalitzacions i convocatòries públiques competitives que els permetin continuar amb els seus negocis.

Precisament, Perelló ha destacat que "les empreses biotecnològiques balears suposen el 70 per cent del total d'inversió privada en R+D+i que es fa en la nostra comunitat".

Durant els prop de 15 anys d'investigació, Sanifit ha aconseguit una capitalització total de 115 milions d'euros. Segons Joan Perelló, "es tracta de l'única molècula sortida d'una universitat espanyola que ha arribat a la fase 3 clínica".

Perelló també ha agraït als 100 hospitals de tot el món que han participat en l'estudi del fàrmac SNF472 i també al Laboratori Renal de la UIB, com a entitat generadora del coneixement en què es basen els desenvolupaments clínics amb el SNF472.

SOBRE LA CALCIFILAXIS

La calcifilaxis és una síndrome que afecta gairebé exclusivament a pacients amb insuficiència renal, la major part tractats amb diàlisi. Està caracteritzat per la calcificació vascular de petites artèries perifèriques i té una taxa de mortalitat d'un 55% en el primer any després del diagnòstic.

Sanifit és una companyia biofarmacèutica fundada el 2004 que va començar el 2007 com 'spin-off' de la UIB. Les seves oficines estan en el ParcBit i ha rebut suport del programa d'emprenedoria EmprenBit.

La ronda de finançament presentat està liderada per Caixa Capital Risc i es compon d'una inversió de 55,2 milions d'euros i d'una capitalització de préstecs per 17 milions d'euros.

L'ampliació de capital ha comptat també amb la participació de Columbus Venture Partners i Alta Life Sciences, així com d'un consorci compost pels socis actuals de Sanifit, que inclouen, entre uns altres, a Lundbeckfonden Ventures (Dinamarca), Ysios Capital (Espanya), Forbion Capital Partners (Holanda), Gilde Healthcare (Holanda), Andera Partners (França), HealthEquity (Espanya).