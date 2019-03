L'EMT aprova la convocatòria d'una borsa de treball per xofers per cobrir baixes forma eventual

Actualizado 7/3/2019 18:42:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Març (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració de l'Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT) ha aprovat aquest dijous la borsa de treball de caràcter temporal per a xofers destinada a cobrir baixes de forma eventual del personal amb reserva de plaça.

Segons ha informat Cort en un comunicat, la convocatòria es fa per garantir la qualitat, donar un bon servei a la ciutadania i poder complir els horaris i les freqüències previstes.

El procediment serà pel sistema de concurs de mèrits, una fórmula que permet el conveni col·lectiu de l'empresa, i s'obrirà quan les bases es publiquin en el Butlletí Oficial de Balears.

El gerent de l'EMT, Mateu Marcús, ha recordat la "situació de precarietat" en què es trobava l'EMT el 2015. "Per acabar amb aquesta situació, obrim una convocatòria per a la contractació de 100 xofers perquè faltaven xofers després de quatre anys sense contractacions", ha dit Marcús.

Així mateix, ha assegurat que "aquella situació afectava els serveis que, en moltes ocasions, no podien sortir al carrer". "Amb la nova convocatòria volem garantir que els serveis es puguin complir i, també, evitar que els conductors de l'EMT no hagin d'assumir els serveis extraordinaris, no volem precaritzar el seu treball", ha afegit.

La convocatòria de la borsa, que promou la contractació a través d'aquesta interinitat eventual, compleix estrictament els requisits d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, així com la legislació laboral vigent i és utilitzada en empreses i administracions públiques de forma habitual, en aquest últim cas denominats 'Interins'.

SERVEIS DIARIS

Cada dia surten 320 serveis de l'EMT els dies laborables, uns 250 els dissabtes i uns 220 els diumenges i festius, xifres que suposen uns 100.000 serveis durant l'any, s'han de poder oferir en condicions de qualitat.

"Estem oberts al diàleg, volem que l'EMT millori i pugui oferir un bon servei a la ciutadania, que els autobusos surtin cada dia al carrer", ha explicat el gerent, al que ha afegit que el procés de selecció cobrirà "vacants per baixa i que tenen l'obligatorietat de reserva de plaça".

"A tot moment hem mantingut un diàleg obert amb els sindicats per explicar-los el procediment, els punts que ens han plantejat i que complien amb la legislació vigent s'han incorporat a la convocatòria", ha afirmat.

Segons el gerent, "s'han tingut en compte la majoria de les peticions concretes que van presentar la reunió del 26 de febrer". A més, el tribunal del procés de selecció estarà format per cinc persones, de les quals dues seran designades pel comitè.

Els requisits per poder presentar-se al procés de selecció són tenir el graduat escolar o l'ESO, ser espanyol o resident en la Unió Europea, tenir el permís de conduir D amb un mínim de 12 punts de carnet i estar en disposició del Certificat d'Aptitud Professional i del nivell A2 de català.

L'ordre de la borsa es farà sobre la base dels mèrits, que són l'experiència en conducció de vehicles de passatgers urbans, interurbans, discrecional i vehicles d'alt tonatge; una formació superior a la requerida; l'antiguitat en el carnet i nivells d'idiomes certificats superiors als dels sol·licitats. A l'hora de consolidar la plaça, s'haurà de convocar un nou procediment segons la normativa vigent.