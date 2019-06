L'endeutament hipotecari a Balears es va reduir un 13,5% en el primer trimestre, segons Registradors

Publicado 10/6/2019 13:09:33 CET

L'endeutament hipotecari per habitatge a Balears es va reduir un 13,5% en el primer trimestre de 2019 en comparació amb el trimestre anterior, fins a 148.771 euros, segons l'estadística immobiliària del Col·legi de Registradors.

Respecte a la relació de la quota hipotecària i el cost salarial, els percentatges més alts de l'Estat es registren a Balears (40,8%), que la seva una quota hipotecària aconsegueix els 760,9 euros mentre que el període mitjà de contractació d'una hipoteca a les Illes és de 21 anys.

DADES ESTATALS

A escala estatal, l'endeutament hipotecari per habitatge a Espanya es va reduir un 2,2% en el primer trimestre de 2019 en comparació amb el trimestre anterior, fins a 126.250 euros, després de sis trimestres consecutius d'ascensos.

Els actuals nivells d'endeutament hipotecari per habitatge encara es troben allunyats dels màxims registrats en l'anterior cicle alcista. No obstant això, des dels mínims de poc més de 100.000 euros en 2014, s'ha arribat a nivells per sobre dels 125.000 euros, la qual cosa suposa un increment significatiu durant els últims quatre anys, apunta el Col·legi de Registradors.

La contractació a tipus d'interès fix ha continuat creixent en la formalització de nous crèdits hipotecaris durant el primer trimestre de l'any, fins a representar el 40,6% de totes les noves hipoteques contractades.

Per part seva, la contractació a tipus variable s'ha reduït fins al 59,4%, que en pràcticament la seva totalitat han utilitzat l'Euríbor com a índex de referència (57,7%).

Quant a l'import mitjà de tipus d'interès de les noves hipoteques, en el primer trimestre es va incrementar fins al 2,5%, front 2,3% del trimestre anterior.

Mentre que els crèdits hipotecaris a interès fix es van contractar amb un tipus inicial mitjà del 3%, l'interès mitjà en els variables es va situar en el 2,1%, donant lloc a un diferencial de 0,89 punts bàsics.

Respecte a la durada, el període mitjà de contractació dels nous crèdits va descendir un 1,7% en el primer trimestre de l'any, fins a una mitjana de 23 anys i 8 mesos, cinc mesos menys que en el trimestre precedent.

El Col·legi de Registradors assenyala que els indicadors d'accessibilitat han empitjorat, amb el que ja són quatre trimestres consecutius amb ascensos. Entre gener i març, la quota hipotecària mensual mitjana es va situar en 587,5 euros, un 0,8% més que en el trimestre anterior, mentre que el seu percentatge respecte al cost salarial mensual mitjà va ascendir fins al 30,6%.

DADES PER REGIONS

Per comunitats autònomes, les que comptaven amb major endeutament hipotecari per habitatge en el primer trimestre eren la Comunitat de Madrid, amb 194.375 euros; Catalunya, amb 153.324 euros; Balears, amb 148.771 euros, i País Basc, amb 144.989 euros. Per contra, les hipoteques d'imports més reduïts eren les d'Extremadura (74.984 euros), Murcia (84.411 euros) i La Rioja (87.206 euros).

En comparació amb el trimestre precedent, van incrementar el seu endeutament hipotecari per habitatge un total de nou comunitats, sent major l'augment a Navarra (+7,2%), Murcia (+4,6%) i Catalunya (+2,4%), mentre que de les vuit que el van reduir van destacar Balears (-13,5%), Extremadura (-7%) i Canàries (-6,4%).

Per tipus d'interès, a Balears (55,3%), Catalunya (51,6%) i Múrcia (50,4%) ja es formalitzen més crèdits hipotecaris a tipus fix que a tipus variable, mentre que Extremadura (74,7%), País Basc (73,9%) i Comunitat de Madrid (70,9%) presenten els majors percentatges de nous crèdits variables.

Les comunitats autònomes amb majors períodes mitjans de contractació són Comunitat de Madrid (25 anys i 9 mesos), País Basc (24 anys i 5 mesos), Catalunya (24 anys i 3 mesos) i Andalusia (24 anys). En el costat contrari es col·loquen Balears (21 anys), Canàries (21 anys i 3 mesos) i La Rioja (21 anys i 8 mesos).

Quant a les quotes hipotecàries, les més elevades les presenten la Comunitat de Madrid (829,3 euros), Balears (760,9 euros) i Catalunya (719,4 euros) són les regions que presenten les quota hipotecàries més elevades, mentre que els imports més baixos es registren a Extremadura (353,4 euros), Murcia (408,4 euros) i Castella-la Manxa (425,9 euros).

Respecte a la relació de la quota hipotecària respecte al cost salarial, els percentatges més alts es registren a Balears (40,8%), Comunitat de Madrid (35,9%) i Catalunya (35,1%), mentre que les condicions més favorables corresponen a Astúries (22,4%), Extremadura (22,7%) i Múrcia (24,3%).