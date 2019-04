Les ajudes al transport de mercaderies per a empreses de Balears poden demanar-se per via electrònica

Publicado 3/4/2019 12:48:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, a través de la Delegació del Govern a Balears, ha posat a la disposició dels empresaris de les Illes una aplicació informàtica per tramitar les subvencions al transport marítim i aeri de mercaderies.

Segons han informat, les ajudes cerquen establir un sistema de compensacions per abaratir el cost del transport marítim i aeri de mercaderies entre Balears, entre aquestes i la Península, o l'efectuat entre les illes i altres territoris de la Unió Europea i estats signataris de l'acord sobre l'espai econòmic europeu.

La resolució del Secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge del Ministeri de Foment, Pedro Saura, que inicia el procediment, s'ha publicat aquest dimecres en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i obre el període de recepció de sol·licituds.

Així, es pretén evitar l'època estival en la formulació de les sol·licituds, per facilitar la seva presentació i tramitar amb temps les operacions d'execució del pressupost.

COMPENSACIÓ Al FET INSULAR

Tal com han recordat, aquestes subvencions atenen al fet insular per corregir o compensar un conjunt de desavantatges que afecten, entre altres àmbits, al transport i les condicions de proveïment de matèries primeres en la fabricació dels productes finals, així com la sortida dels mateixos de les Illes.

Des de la Delegació han remarcat que el recent Reial decret pel qual es va aprovar el Règim Especial de Balears (REB), ha reconegut de nou aquest fet específic i diferencial de la insularitat.

El sistema de concessió d'aquestes compensacions té en compte a certs sectors d'atenció preferent com la indústria de la fusta, pelleteria, calçat, cuir, marroquineria, confecció, bijuteria i joieria, productes artesanals, productes industrials transformats o articles per a nutrició humana.

En la convocatòria de l'exercici anterior es van beneficiar de les ajudes un total de 326 empresaris.

RUTA PER SOL·LICITAR LES AJUDES

Tant la presentació de les sol·licituds com la tramitació de les mateixes es realitzarà per via electrònica a través d'https://sede.administracionespublicas.gob.es, mitjançant la ruta de navegació de Procediments - Subvencionis.

La informació sobre com sol·licitar les ajudes es troba en http://www.mptfp.gob.es, seguint la ruta d'Inici - Serveis - Ajudes i fons - Ajudes el transport de mercaderies insular.