Les dones de Balears destinen a l'habitatge al voltant d'un 12% més de sou que els homes, segons pisos.com

Publicado 6/3/2019 10:43:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La bretxa salarial de gènere segueix ampliant-se, especialment en el cas del lloguer a Balears, on els homes destinen el 63,59% del seu sou al lloguer enfront del 75,16% que destinen les dones, la qual cosa suposa que aquestes últimes inverteixen mensualment en l'habitatge al voltant d'un 12% més de sou que els homes.

Segons pisos.com, el mateix ocorre a l'hora de pagar la quota mensual de la hipoteca, a la qual els homes li dediquen el 53,53% del seu sou, enfront del 63,27% invertit per les dones.

Aquesta bretxa també es veu reflectida en el salari mitjà mensual que reben els homes, el qual ascendeix a 1.940,57 euros, enfront dels 1.641,88 euros de mitjana que reben les dones.

D'aquesta manera, l'anàlisi realitzat pel portal immobiliari amb motiu del Dia Internacional de la Dona demostra que elles han de realitzar un esforç econòmic major. Si s'analitzen dades a nivell nacional, aquest esforç té lloc tant si lloguen i es converteixen en inquilines (53,05% dels seus ingressos enfront del 41,20% d'ells) com si compren i passen a ser propietàries (35,76% enfront de 27,77%).

Per a Ferran Font, director d'Estudis de pisos.com, "un habitatge sempre té el mateix preu per al comprador, sigui home o dona, però en l'àmbit laboral, a igual preparació i experiència, no es cobra el mateix. Aquesta situació desprotegeix les dones enfront de l'accés a l'habitatge".

L'expert admet que la situació s'agreuja donada la tendència a l'alça dels preus, al que afegeix que "les dones dediquen més de la meitat del seu sou a una partida tan fonamental com és el lloguer i aquesta realitat, al seu torn, els impedeix tenir cert marge d'estalvi per convertir-se en propietàries".

DADES PER CCAA

Per comunitats, Extremadura és l'única regió en la qual les dones poden destinar al lloguer menys del 35% dels seus ingressos mensuals (30,76%). Les 16 comunitats restants superen aquesta xifra i en alguns casos, fins i tot la mitjana nacional del 53,05%.

Madrid (80,51%), Balears (75,16%), Catalunya (62,53%), Comunitat Valenciana (57,68%) i País Basc (53,94%) són les regions on més complicat ho tenen les dones per pagar el lloguer.

Per la seva banda, els homes solament són incapaços de complir la recomanació a set regions: Balears (63,59%), Madrid (64,63%), Catalunya (47,87%), Canàries (47,49%), Comunitat València (44,71%), País Basc (40,76%) i Andalusia (37,11%).

En el cas de la compra, són set les autonomies que exigeixen un esforç econòmic per sobre del recomanat: Balears (63,27%), País Basc (48,94%), Madrid (46,16%), Canàries (42,98%), Catalunya (42,55%), Andalusia (38,19%) i Cantàbria (36,55%).

Per la seva banda, Castella-la Manxa (21,01%) és la comunitat on les dones gasten menys en la quota hipotecària, un total de 318,85 dels 1.517 euros mensuals. Altres regions amb percentatges raonables són Extremadura (24,70%), Múrcia (26,31%), Navarra (27,24%) i Aragó (28,13%).

Quant als homes, Balears (53,53%), Madrid (37,06%), Canàries (37,01%) i País Basc (36,99%) són les úniques comunitats on han d'invertir en la hipoteca un percentatge superior al recomanat.

Davant aquestes diferències, mentre els homes necessiten 4,72 anys de sou anual íntegre per fer front a una hipoteca tipus de 122.472 euros, elles necessiten 6,08 anys per convertir-se en propietàries d'un habitatge.