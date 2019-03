Les dones de l'equip de govern de Cort s'adhereixen a la vaga del 8 de març per defensar el feminisme

Actualizado 4/3/2019 14:35:39 CET

Les dones de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma --regidores, coordinadores generals i portaveu municipals-- han manifestat aquest dilluns la seva adhesió a la vaga convocada el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb l'objectiu de, segons la directora general d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics, Lucía Segura, "defensar el feminisme intereseccional".

En aquesta mateixa línia, mitjançant un comunicat, Segura ha detallat que la vaga es fonamenta en quatre eixos, el laboral, l'estudiantil, el de cures i de consum i ha destacat també que "hi ha dones que voldrien fer-la però per situació laboral no poden".

"Les dones de l'equip de govern som conscients dels nostres privilegis, de classe, d'orientació sexual i d'identitat de gènere, de raça i conscients d'aquests privilegis treballem i treballarem per eliminar-los. El feminisme no triomfarà i la justícia no arribarà al món mentre hi hagi una sola dona violentada, explotada o oprimida", ha dit Segura.

Per la seva banda, la portaveu de de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha dit que el feminisme és "la millor arma" contra "les involucions", "volem expulsar totes les violències i volem ser lliures, alguns volen que tornem 50 anys enrere però no ho permetrem".

La portaveu de Podem Antònia Martín, així mateix, ha matisat que defensen "un feminisme global", "no liberal", "ni low-cost" sinó que "defensi totes les dones els 365 dies de l'any".

Des de MÉS i Podem es farà una vaga de 24 hores i, així mateix, es farà un donatiu a una entitat feminista, "posat que els diners d'aquest dia no es poden descomptar automàticament del sou", segons Truyol.

En canvi, des del PSIB faran parades i vagues "en funció de les agendes de les institucions", i la portaveu del PSIB de Palma, Angélica Pastor, ha recordat que "es treballa des de les institucions per combatre les violències masclistes".

MÉS DE 40 ACTIVITATS EL MARÇ

En aquest marc, el regidor d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics, Aligi Molina, ha presentat aquest dilluns en roda de premsa l'agenda d'actes per a aquest dia, organitzades per Cort i entitats, i que inclou més de 40 activitats.

En termes més concrets, s'ha presentat un programa que inclou exposicions, tallers, clubs de lectura, concerts i conferències que durant el mes de març.

"És un mes de celebració, de commemoració i de lluita per seguir avançant en els drets de les dones i en les desigualtats que existeixen", ha assenyalat Molina.

Entre algunes activitats, està la presentació del bust d'Aurora Picornell que s'instal·larà la tarda d'aquest dilluns en el Born del Molinar, els monòlegs de la periodista Irantzu Varela el 14 i 15, i la presentació del cicle de muntanya a càrrec de l'escaladora Silvia Vidal, entre uns altres.