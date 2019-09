Les Kellys d'Eivissa diuen que la situació es "molt tensa" i qualifiquen "d'èxit" la primera jornada de vaga

Publicado 24/8/2019 17:09:31 CET

EIVISSA, 24 Ag. (EUROPA PRESS) -

El col·lectiu de cambreres de pis d'Eivissa ha destacat que la situació "és molt tensa", encara que la primera jornada de vaga "està sent un gran èxit" perquè, a més de les Kellys que s'estan manifestant, "moltes s'han quedat a casa seva".

En declaracions a Europa Press, la portaveu Milagros Carreño ha explicat que la jornada "va bé, apart d'un incident a Sant Antoni".

Segons ha relatat, aquest dissabte van a recorreran tots els hotels fins que "no puguin més".

Al mateix temps, ha lamentat que molts responsables d'establiments hotelers les reben "molt malament", explicant el caso d'un hotel de luxe de la zona d'Es Canar "on les dones estan plorant adalt i les estaven coaccionant perquè no baixin i només una ha pogut baixar".

"No es just que facin això perquè no estan en el seu dret i no poden obligar a estar en un lloc de treball en el qual no es vulgui estar", ha reiterat.

La portaveu fins i tot ha criticat que es "molt denigrant" que a les cambreres de pis en alguns hotels les miren la bossa "por si te'n portes algun objecte de l'empresa", segons ha considerat.

MÉS DE 200 KELLYS EN ELS PIQUETS

Des del sindicat CGT han explicat que unes 210 persones estan participant en els tres piquets que recorren els municipis d'Eivissa, Sant Antoni i Santa Eulària.

La xifra, segons el sindicat, "és tot un èxit", assegurant estar "sorpresos". Per ara, no han pogut precisar quantes Kellys estan secundant els aturs.

Així mateix, han lamentat l'incident sofert amb un client d'un hotel de Port des Torrent. Damunt les 08.00 hores, han explicat, un home ha baixat i "de manera violenta" ha arrabassat a una Kelly la botzina de la mà perquè havia despertat al seu fill.

Un acompanyant de les Kellys ha acudit a ajudar la dona, i el turista li ha romput la samarreta i l'ha rapinyat.

Personal de seguretat ha hagut d'acudir a l'auxili d'aquestes persones que han denunciat els fets.