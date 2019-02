Les noves instal·lacions de l'escorxador d'aus de corral a Inca es posaran en marxa a l'abril

Publicado 20/2/2019 12:27:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Les obres de l'escorxador d'aus de corral a Inca acabaran previsiblement a l'abril i es posaran en marxa les instal·lacions amb l'objectiu "mantenir els escorxadors com a servei essencial per a les explotacions ramaderes i en benefici del producte local de qualitat i la sobirania alimentaria", segons ha apuntat el conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, en declaracions als mitjans durant la visita de les obres.

En aquest sentit, Vidal ha afegit que durant la legislatura s'han ofert ajudes per valor de 2.200.000 d'euros per als escorxadors, "amb una clara voluntat de donar resposta a les demandes del sector", i, més concretament, el cost aproximat d'aquest nou escorxador supera els 400.000 euros, dels quals 200.000 euros han estat finançats per la Conselleria amb fons propis a través del Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears (Fogaiba).

En un comunicat emès per la Conselleria, s'ha detallat que el 2015 es va tancar l'últim escorxador d'aus de corral a Mallorca, quan "es va començar a pensar en la necessitat de construir un de nou més versàtil i de menors dimensions" que, a més, "donés resposta a les demandes del sector de producció d'aus de corral".

En aquest sentit, aquest mateix any es va començar el projecte de construcció de l'escorxador a Inca amb una sèrie de reunions amb productors i empresaris del sector i al juliol de 2018 va començar la construcció després de tenir tots els permisos pertinents per a un escorxador on es podran sacrificar pollastres, colomins, guatlles, ànecs, galls d'indis, altres espècies d'aus de corral i conills.

AJUDES FOGAIBA

El Fogaiba engegarà durant el mes de març dues línies d'ajudes destinades als escorxadors, una d'elles per valor de 300.000 euros per a inversions i modernització i una altra que cobreix les despeses provinents del seu funcionament habitual definits com a Servei d'Interès Econòmic General (SIEG).

Aquesta última és de nova creació i estableix que els escorxadors són d'interès general a la Comunitat Autònoma de les Illes i l'import total de l'ajuda és de 500.000 euros.