Les obres de conversió en via urbana de l'autopista de Llevant a l'entrada a Palma comencen aquest dilluns

Publicado 10/6/2019 12:56:51 CET

Durant el mes de juny i juliol un dels tres carrils en direcció a l'aeroport es deixarà sense circulació

PALMA DE MALLORCA, 10 Juny (EUROPA PRESS) -

Les obres del projecte de conversió en via urbana de l'autopista de Levante (Ma.-19) a l'entrada de Palma, concretament, des del carrer de Manuel Azaña fins al torrent de Bàrbara, comencen aquest dilluns, amb tasques de senyalització i preparació dels materials.

Segons ha informat el Consell de Mallorca en un comunicat, la nit del dimecres al dijous es realitzaran les tasques per repintar els carrils en sentit a Palma, per poder iniciar les tasques de treball a la mitjana de la calçada i, per tant, hi haurà un pas alternatiu en moments puntuals de la nit.

Durant el mes de juny i juliol, en direcció a l'aeroport de Son Sant Joan, es deixarà sense circulació un dels tres carrils de sortida de Ciutat per poder treballar en la mitjana, on s'han de treure les tanques New Jersey; per un altre, en direcció a Palma, no es veurà afectat cap dels tres carrils.

El compte de Twitter @carreteres i el visor d'incidències del Consell de Mallorca són les dues vies d'informació, mitjançant les quals la ciutadania es podrà mantenir informada de les possibles afectacions d'aquesta via.

L'objectiu, apunten des del Consell, és recuperar la connexió del polígon de Llevant amb el front marítim i "humanitzar" una via que té una intensitat mitjana diària (IMD) de 70.000 vehicles.

El preu d'adjudicació és d'1,2 milions i el termini d'execució és de sis mesos.

Entre altres actuacions, s'ampliarà la vorera del Palau de Congressos, reduint la velocitat els vehicles que entren de 90 a 80 quilòmetres per hora, incrementant l'ajardinament amb plantes petites al llarg dels 850 metres que formen part del projecte i, d'aquesta manera, transformar una secció d'autopista en una secció de tipus via urbana.

Cal destacar que el projecte compta amb altres actuacions, com les incloure dues parades d'autobús, una millora del drenatge de la zona i una millora dels tubs d'enllumenat i telecomunicacions.