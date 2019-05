Les pernoctacions hoteleres a Balears augmenten un 10,32% a l'abril

Publicado 23/5/2019 10:58:55 CET

Els preus hotelers augmenten un 1,34% a Balears

PALMA DE MALLORCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Les pernoctacions hoteleres han augmentat un 10,32% a Balears l'abril de 2019 respecte a mateix mes de l'any anterior, a causa de les vacances de Setmana Santa, segons l'enquesta de Conjuntura Turística Hotelera que ha estat publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En concret, a Balears es van registrar 3.127.378 pernoctacions l'abril de 2019 enfront de les 2.834.734 de fa un any. Els viatgers totals, estrangers i residents, van augmentar un 22,67% en passar de 554.074 a 679.693.

Així mateix, aquest any han estat oberts menys establiments hotelers que l'any passat --han passat de 621 a 603-- encara que el grau d'ocupació per places ha passat del 63,13% l'abril de 2018 al 68,31% el mateix mes d'aquest any, sent aquest el segon grau més alt d'ocupació per places, després de Canàries.

Igualment, va haver-hi 696 habitacions més que fa un any (70.698 en 2019). La xifra de personal que treballava en els establiments hotelers de Balears va passar de 22.861 a 25.872.

Pel seu costat, l'índex de preus hotelers (IPH) se situa en 124,81, augmentant un 1,34% en Balears durant abril, per sota de la taxa nacional, que va pujar un 3,37% amb un índex de 124,81.

Els ingressos per habitació disponible (RevPar) aconsegueixen els 59,20 euros, un 9,32% més que fa un any, i són majors que la mitjana estatal (53,45 euros).

DADES NACIONALS

A escala nacional, els hotels espanyols van registrar més de 26,8 milions de pernoctacions a l'abril, la qual cosa suposa un 6,7% més que en el mateix mes de 2018. Així, les pernoctacions hoteleres tornen a mostrar taxes positives després que al març retrocedissin un 1,8%, havent encadenat cinc mesos consecutius d'ascensos interanuals.

Aquest augment de les pernoctacions a l'abril es deu a l'augment en un 9,3% de les pernoctacions realitzades pels espanyols, al mateix temps que les efectuades pels estrangers van avançar un 5,2% interanual.

L'estada mitjana va baixar en el quart mes de l'any un 0,8% respecte al mateix mes de 2018, situant-se en 2,9 pernoctacions per viatger.

En els quatre primers mesos de l'any les pernoctación hoteleres van augmentar un 1,8% respecte al mateix període de 2018.

Segons Estadística, com el 2018 la Setmana Santa es va celebrar entre març i abril i el 2019 a l'abril, és convenient analitzar el període agregat març-abril. En ell s'observa un creixement de les pernoctacions del 2,7% respecte al mateix bimestre de 2018 (les pernoctacions de residents creixen un 2,3% i les de no residents un 3,0%).