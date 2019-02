Les sol·licituds d'obres menors a Palma es podran tramitar en breu des de casa a través d'Internet

Publicado 11/2/2019 17:23:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne de Cort, José Hila, s'ha reunit aquest dilluns amb representants dels col·legis professionals i les associacions de Promotors i Constructors de Balears, juntament amb responsables tècnics de la Gerència d'Urbanisme.

Segons ha informat Cort en un comunicat, Hila ha anunciat que els ciutadans de Palma podran tramitar en pocs mesos les sol·licituds d'obres menors des dels seus respectius domicilis a través d'Internet, sense necessitat de desplaçar-se a les instal·lacions de l'Ajuntament.

"Aquesta mesura és un dels avançaments realitzats per la Gerència d'Urbanisme en el marc dels acords adoptats en col·laboració amb col·legis professionals, promotors i constructors per a la simplificació administrativa i tramitació electrònica"", ha destacat Hila.

Així mateix, ha explicat que de cara al futur, entre altres acords, s'han "emplaçat a seguir treballant junts en la tramitació electrònica de les llicències urbanístiques (obres majors) i les declaracions responsables d'activitats".

També ha remarcat que s'establiran convenis de col·laboració "per aprofitar els repositoris de documents i visats que a hores d'ara tenen i expedeixen els respectius col·legis professionals".

A més, a la reunió s'ha plantejat la possible realització d'unes 'Jornades Estatals sobre el present i futur de la tramitació electrònica urbanística als ajuntaments', on s'abordin tots els aspectes relacionats, com a retards en la tramitació i concessió de llicències, preparació interna de l'organització o adopció de plataformes tecnològiques (TIC), entre d'altres.

Finalment, Hila ha afirmat que la reunió s'ha desenvolupat en un clima "d'estreta col·laboració amb l'objectiu d'atendre les sol·licituds que des dels professionals del sector arriben per a la millora del servei que es presta des de la Gerència".