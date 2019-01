L'Espai Jove de Llevant acollirà la quarta edició de la 'Llonguetada Jove' per les festes de Sant Sebastià

Publicado 17/1/2019 17:38:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Dinamització Juvenil Espais Joves de l'Ajuntament de Palma oferirà aquest divendres i per quart any consecutiu la 'Llonguetada Jove', un esdeveniment que aquest any es realitzarà en l'Espai Jove de Llevant a partir de les 17.30 hores.

Segons ha informat Cort en un comunicat, a l'interior de l'espai, les persones participants podran preparar-se el seu 'llonguet' a partir d'una gran varietat d'ingredients, així com gaudir dels diferents jocs que s'organitzaran.

A l'exterior es duran a terme diverses activitats, com per exemple actuacions de ball i concerts de música per part de grups joves. A més, s'emetrà un programa especial de radi i s'organitzarà un concurs fotogràfic durant el transcurs de la 'llonguetada' per totes les persones assistents.

En aquesta quarta edició de la 'Llonguetada Jove', dirigida a un públic d'entre 14 i 30 anys, es vol destacar la festa pròpia de Palma i el sopar de 'llonguets' com a part central de l'esdeveniment.