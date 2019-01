L'esquerra balear critica el pacte a Andalusia i Prohens afirma que el PP "ha defensat el seu programa"

Publicado 10/1/2019 16:27:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Gen. (EUROPA PRESS) -

PSIB, MÉS i Podem han criticat aquest dijous el pacte aconseguit entre el PP i Vox a Andalusia qualificant-ho de "vergonyós" i "indigne", mentre que la portaveu adjunta del PP en el Parlament, Margalida Prohens, ha felicitat als equips negociadors i ha afirmat que el PP andalús "ha defensat el seu programa".

Així s'han manifestat els diferents portaveus parlamentaris en declaracions als mitjans després de la Junta de Portaveus. Per la seva banda, el portaveu del PI, Jaume Font, ha parlat de "falta de serietat" perquè creu que tant PP com Vox han canviat el seu discurs en qüestió de dies, i ha confiat que si es donés una situació similar a Balears, els partits de les Illes "no siguin penells".

PODEM DIU QUE "A ANDALUSIA S'HA PRODUÏT UN PACTE NATURAL"

El portaveu parlamentari de Podem, Alberto Jarabo, ha assegurat que "a Andalusia s'ha produït un pacte natural" entre "tres partits clarament agermanats", en al·lusió al PP, Cs i Vox.

De fet, Jarabo ha assenyalat que Vox és "una escissió del PP" i que "més enllà dels deliris mediàtics d'aquest partit d'ultradreta", el president del PP, Pablo Casado, "ha acompanyat" el seu discurs i "ha pretès normalitzar-ho".

Per tot això, Jarabo ha desitjat "que aquest pacte no funcioni perquè no beneficiarà als ciutadans d'Andalusia". Igualment, ha afegit que els "debats del passat" que s'estan donant al sud d'Espanya "estan plenament superats" a Balears i que "no hi ha manera que cap força pugui revertir els avanços d'aquesta legislatura".

MÉS CENSURA QUE CS "NO VOL SORTIR A LA FOTO"

Des de MÉS per Mallorca, el diputat Antoni Reus ha declarat que a Andalusia s'ha vist un "pacte de la vergonya" criticant Cs perquè "no vol sortir a la foto".

Segons Reus, l'ocorregut a Andalusia "posa en evidència els dos models que sortiran de les eleccions".

PSIB: PP I CS "ES LLEVEN LA CARETA"

Paral·lelament, la portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, María José Camps, ha dit que el d'Andalusia és un "pacte de la indignitat" que "ha fet que PP i Cs es llevin la careta".

Així mateix, la socialista ha advertit que Vox "ha rebaixat el seu missatge per poder tancar l'acord" però ja "va posar de manifest quines són les seves intencions".

EL PP MOSTRA "SATISFACCIÓ"

Des del PP, la portaveu adjunta, Margalida Prohens -qui també és secretària nacional de comunicació interna del partit- ha expressat "satisfacció" perquè "després de gairebé 40 anys de govern socialista" es podran "obrir les finestres de la Junta d'Andalusia". Prohens ha defensat que sigui el PP qui "lideri el canvi" perquè és "el partit de la centralitat i la moderació".

Respecte a la polèmica per qüestions com les polítiques de violència de gènere, la diputada ha dit que "s'intenten difondre mentides" que "cauran pel seu propi pes". En aquesta línia, la 'popular' ha insistit que en el document final del pacte "no hi ha cap tipus de rebaixa" en matèria de violència de gènere perquè "el PP va dir que no era negociable". Per això, Prohens ha afegit que se senten "còmodes amb aquest document definitiu", a diferència del primer.