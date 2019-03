L'exdirector general del Govern creu que Matas va ordenar desviar 120.000 euros encara que no pot donar fe "en absolut"

Publicado 27/3/2019 14:24:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Març (EUROPA PRESS) -

L'exdirector general de Joventut del Govern, Juan Francisco Gálvez, ha manifestat aquest dimecres que creu que va ser l'expresident del Govern Jaume Matas qui va donar l'ordre per realitzar el presumpte desviament de 120.000 euros que s'investiga en una peça separada del 'cas Turisme Jove'. "Va haver de ser així", ha dit l'exdirector que, no obstant això, ha matisat que no pot donar fe d'això "en absolut".

Durant la seva declaració en el judici per aquest cas, que ha tingut lloc aquest dimecres a l'Audiència Provincial de Balears, Gálvez ha dit que "jeràrquicament" l'ordre de pagar els 120.000 euros només es va poder donar des de Presidència o des de Vicepresidència. "Dins de l'organigrama del Govern, per autoritat, eren o la vicepresidenta o el president. Eren els que podien", ha manifestat.

En aquest cas, la Fiscalia acusa Matas perquè considera que va donar instruccions a Gálvez el 2006 perquè transferís aquesta quantitat en benefici de l'exregidor de Calvià, Jesús García Oeo, que es considerava perjudicat perquè se li havia rescindit un contracte públic per a l'explotació d'albergs juvenils.

En la seva intervenció, Gálvez ha explicat que va coincidir en un acte amb Matas i un home que després va saber que era Oeo perquè l'hi va indicar l'ex-cap de serveis de Turisme Jove, Juan Francisco Gosálbez. "Pel que vaig veure de la conversa --que no va poder escoltar-- no eren desconeguts", ha dit. Posteriorment, va ser quan, segons ell, se li van ordenar els pagaments.

No obstant això, Gosálbez, que ha declarat després d'ell, ha negat la major i ha dit que no li va dir a Gálvez res d'allò.

D'altra banda, ha afirmat que Gálvez li va donar l'ordre de realitzar el desviament i que tenia coneixement que les factures no corresponien a cap servei.

En un altre sentit, Gálvez ha dit que l'ordre de fer el pagament dels 120.000 euros se li va donar al secretari general tècnic de Vicepresidència i que aquest la hi va traslladar a ell. Va ser el seu "únic" interlocutor, ha dit.

Per la seva banda, el secretari general ha negat que donés ordre a Gálvez i ha manifestat que ell pensava que "l'assumpte" ja s'havia solucionat. "Creia que s'havia resolt", ha postil·lat durant la seva intervenció com a testimoni.

Preguntat per si Gálvez li havia comunicat que calia resoldre un problema amb Oeo, el secretari s'ha limitat a dir que "mai".

El judici continuarà aquest dijous a partir de les 10.00 hores.