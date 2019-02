L'Exèrcit realitza tasques de manteniment en el pont portàtil d'Artà

Publicado 19/2/2019 11:01:43 CET

Es va instal·lar després de les inundacions del passat octubre al Llevant de Mallorca

L'Exèrcit de Terra ha dut a terme tasques de manteniment en el pont Bailey --un tipus de pont portàtil-- d'Artà que es va instal·lar després de les inundacions del passat octubre en el Llevant de Mallorca.

Segons han informat, els treballs es van iniciar a partir de les 23.00 hores d'aquest dilluns i han finalitzat al voltant de les 02.00 hores d'aquest dimarts, amb el que, tal com han detallat, s'ha pogut obrir a la circulació aquest matí, segons el previst.

Des de la Comandància General de Balears han explicat que el volum del trànsit que ha rebut el pont, durant els mesos que porta obert, ha originat que s'hagin de canviar alguns taulons del pis i un panell de l'estructura metàl·lica.

Les tasques han estat realitzades per militars del Regiment de Pontoneros número 12, Zaragoza, i la Unitat de Zapadores de la Comandància General de Balears.

El Ministeri de Defensa va autoritzar, després de les inundacions, la sol·licitud de la Delegació del Govern en Balears per a la instal·lació del pont, per part d'unitats d'Exèrcit de Terra, per restablir la circulació en la carretera Ma.-12 al seu pas per Artà.

El pont es va instal·lar el 2 de desembre, en menys de 24 hores, donant servei als usuaris de la zona des d'aquesta data.