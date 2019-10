L'exjutge Castro diu que "des del punt de vista humà" no es pot "alegrar" de la sentència del 'procés'

Publicado 14/10/2019 17:04:47 CET

Admet que la dispositiva "no ajuda pacificar la qüestió catalana", però recorda que "no és missió dels Tribunals sospesar les derivacions polítiques que pot tenir una sentència"

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'exjutge José Castro, conegut per la seva tasca com a instructor, entre altres causes, del cas Nóos, ha declarat aquest dilluns que "des del punt de vista humà" no es pot "alegrar" de la sentència del Tribunal Suprem pel 'procés' independentista a Catalunya.

"Des del punt de vista humà, que també és procedent, no em puc alegrar que persones que han sostingut uns ideals equivocats per un procediment que no és correcte resultin condemnats a penes tan altes. No puc alegrar-me d'una sentència d'aquest tipus, per molt legal i correcta que sigui", ha declarat en el programa 'Els Dematins', de la televisió autonòmica balear IB3.

Segons Castro, "les penes són dures", ja que la redacció dels fets provats no feia "possibles" determinades rebaixes previstes pel Codi Penal per al delicte de sedició.

Amb tot, el magistrat -que es va retirar de la judicatura a finals de 2017- ha considerat que "seria una temeritat" fer una valoració de la sentència ja que només ha "escoltat titulars per la ràdio". En aquest sentit, ha recordat que en el sistema jurídic el Tribunal està "condicionat per les pretensions de les parts" i "obligat a resoldre-les motivadament".

Per a José Castro, la possibilitat de l'absolució "sempre està formalment" però en aquest cas era "difícil, per no dir impossible" conjugar-la amb el manteniment de la presó preventiva "fins a l'últim segon".

En relació a la qualificació com a delicte de sedició i no com a rebel·lió, Castro ha confiat en la "qualificació professional molt alta" dels magistrats del Suprem. També ha apuntat que "no cal imputar" els "xivarris" al carrer "als polítics que han pogut crear" determinades "esperances al poble", sinó que per condemnar per rebel·lió "fa falta una violència d'una certa intensitat i que hagi estat instrumentalitzada prèviament". "Sembla ser que el Tribunal entén que no s'ha produït", ha dit.

El que va ser instructor del cas Palma Arena ha manifestat que ell tampoc s'inclinava per aquesta interpretació. "Mai he cregut que hi hagués un delicte de rebel·lió", ha dit.

"NO ÉS MISSIÓ DELS TRIBUNALS SOSPESAR LES DERIVACIONS POLÍTIQUES"

Castro ha reconegut que "des del punt de vista polític", la sentència "no ajuda pacificar la qüestió catalana, encara que ha manifestat que tampoc sap "si una sentència d'inferior severitat o fins i tot absolutoria hagués pogut" fer-ho.

En tot cas, ha recordat que "no és missió dels Tribunals sospesar les derivacions polítiques que pot tenir una sentència". A més, l'exmagistrat ha considerat que la del 'procés' és possiblement la "més transcendental de la democràcia", i espera "que no hi hagi més". "M'agradaria que fos l'última que resolgués conflictes d'aquesta naturalesa", ha expressat.

L'exinstructor del Cas Nóos veu probable que les defenses acudeixin al Tribunal Constitucional o fins i tot al Tribunal Europeu dels Drets Humans -"jo ho faria", ha postil·lat- i ha aclarit que la sentència no pot fer-se extensiva a Carles Puigdemont, que "hauria de ser jutjat 'exnovo'. No obstant això Castro sí creu que si es dicta una nova ordre europea de detenció contra Puigdemont, el país anomenat a fer l'entrega "no hagués de resistir-se" a executar-la, tenint en compte que la petició ja no provindria d'un instructor, sinó que "ja és l'opinió més autoritzada encara si cap de tot un Tribunal, que ha dictaminat que s'han comès una sèrie de delictes".

Finalment, Castro ha rebutjat que la Fiscalia estigui "sotmesa" a la voluntat del Govern, argumentant que l'Advocacia de l'Estat va presentar unes qualificacions diferents a les del Ministeri Fiscal, i ha aplaudit la decisió del Tribunal de no accedir a la petició de Fiscalia d'impedir l'accés al tercer grau fins que no s'hagin complert almenys la meitat de les penes.