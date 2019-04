L'expresident de Balears, José Ramón Bauzá, serà reservista voluntari de l'Exèrcit

Publicado 1/4/2019 17:44:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern, José Ramón Bauzá, ha anunciat aquest dilluns que durant les properes dues setmanes rebrà formació militar especialitzada a Cadis per ser reservista voluntari de l'Exèrcit espanyol i ha assegurat que és "un dels somnis de la seva vida".

Així ha informat Bauzá a través del seu compte de Twitter en la qual ha explicat que la seva formació militar conclourà amb l'acte de juramenta de bandera divendres que ve. A més, s'ha referit a la seva entrada a l'Exèrcit com "un dels majors honors" de la seva vida.

"Servir a Espanya en el meu cas no ha estat solament vocacional, ho he viscut a casa des que vaig néixer. Quan vaig acabar la carrera vaig voler servir en l'Exèrcit com a farmacèutic militar, i per això vaig estar opositant uns anys. Al final vaig acabar servint al país des de la política i no des de les Forces Armades, però sempre vaig tenir aquesta espineta", ha expressat Bauzá, qui ha explicat que les seves "responsabilitats" no li havien permès entrar a l'Exèrcit amb anterioritat.

Cal recordar que Bauzá ha estat alcalde de Marratxí (2005 a 2011), president de l'Executiu balear de 2011 a 2015 i senador designat pel Parlament balear del 2015 al 2019. Al gener, l'expresident del Govern balear va presentar la seva renúncia a l'acta de senador i recentment ha col·laborat "ideològicament" amb el partit Ciutadans a Madrid.

"Vull que sapigueu que durant aquests dies no puc fer manifestacions polítiques. Per això, si veieu que en aquest període no comento res no és perquè està desaparegut, és que estic tenint l'honor de servir a Espanya des de la millor institució que tenim al costat de la Corona: les Forces Armades. Gràcies a tots, i VISCA ESPANYA!", ha resolt Bauzá en el seu Twitter.