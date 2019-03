L'Ibanat proveeix de fusta a l'organització Mater en la qual set joves fan llumins "100% naturals"

Publicado 13/3/2019 14:06:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Març (EUROPA PRESS) -

L'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) ha explicat aquest dimecres que proveeix de fusta a l'organització Mater en la qual set joves elaboren 'lluquets', una espècie de llumins per fer foc fets a mà i "100 per cent naturals".

Així ha informat la conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca en un comunicat difós aquest dimecres en el qual han explicat que el conseller, Vicenç Vidal, i el gerent d'Ibanat, Joan Ramon, han visitat les instal·lacions del Centre Ocupacional Illa al costat de l'equip de gerència de l'organització Mater Miseriacordiae, Jesús M. Lluna i Bàrbara Mestre.

En aquest sentit, Medi ambient ha explicat que la fusta dels llumins, cedits per l'Ibanat, prové de les faixes contra incendis i suposen unes 20 tones de fusta de pi.

A més, la cartera dirigida per Vicenç Vidal ha subratllat que la serradora de Can Just processa la fusta en forma de bastonets, la metxa prové de l'organització alemanya que es dedica a la producció de K-lumets i la parafina és de cera reciclada de diferents convents i parròquies.

Finalment, la Conselleria ha concretat que 2019 és el segon any en el qual es manté la col·laboració de l'Ibanat amb el centre Mater, la serradora de Can Just "amb la intenció de signar un conveni amb la finalitat de consolidar el projecte".