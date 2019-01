L'IdISBa obre la segona convocatòria del projecte FuturMED per incorporar a vuit nous investigadors

Publicado 17/1/2019 11:50:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Investigació Sanitària de Balears (IdISBa) ha obert la segona convocatòria del programa d'incorporació de líders júniors 'Radix' i del programa d'incorporació d'investigadors postdoctorals 'Folium' per a la contractació de vuit nous investigadors.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, ambdues convocatòries s'han publicat aquest dijous, 17 de gener, en el BOIB, i romandran obertes des del 18 de gener fins al 16 febrer.

El programa 'Folium' compte en aquesta segona convocatòria amb set places d'investigadors postdoctorals , per incorporar-se a grups o línies d'investigació liderades de forma preferent per investigadors emergents en l'IdISBa. La primera convocatòria del programa ha permès incorporar a quatre investigadors postdoctorals i, en conjunt, el programa incorporarà a un total de 12 investigadors.

A través del programa 'Radix' es pretén contractar investigadors principals emergents amb una trajectòria d'excel·lència en l'àmbit internacional i amb projecció de lideratge, perquè s'incorporin a la plantilla investigadora de l'IdISBa. Els candidats seleccionats establiran i lideraran noves línies d'investigació en àrees considerades estratègiques per al sistema de salut de Balears.

La concessió del contracte, per una durada de tres anys, va acompanyada de la dotació d'un projecte d'investigació amb un pressupost de 102.000 euros, així com el pressupost per a la contractació d'un investigador postdoctoral i la d'un tècnic de suport a la investigació.

La primera convocatòria de 2018 contemplava la incorporació d'un investigador mitjançant aquest programa, mentre que la segona convocatòria 2019 que s'obre aquest dijous incorporarà a un altre.

EL PROJECTE FUTURMED

Aquests programes s'emmarquen dins del projecte de captació de talent investigador FuturMED, finançat a càrrec del Pla Anual 2017 de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i del Fons Social Europeu, amb un pressupost total d'1.712.000 euros i un període d'execució de quatre anys.

Concretament, el programa 'Radix' és finançat al 100 per cent per l'ITS i el programa 'Folium' en un 50 per cent per l'ITS i en un 50 per cent pel Fons Social Europeu. En total, aquests dos programes suposaran la incorporació a l'IdISBa de 16 nous investigadors entre els anys 2018 i 2019.