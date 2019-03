L'IMAS signa amb les entitats de menors els concerts socials per valor de 12 milions d'euros

Publicado 28/2/2019 16:48:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera insular de Benestar i Drets Socials i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), Margalida Puigserver, ha signat aquest dijous amb els representants de les entitats que donen servei al col·lectiu de menors els concerts socials per un valor de 12.239.113 euros.

Segons ha informat el Consell en un comunicat, s'han concertat tres serveis diferents: el servei d'acolliment residencial bàsic per a infància i adolescència en situació de desprotecció, el servei d'acolliment residencial especial per a adolescents amb mesura de protecció embarassades o amb càrregues familiars en situació de desprotecció i el servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat estrangeres no acompanyades en situació de desprotecció, amb un total d'onze entitats.

Puigserver s'ha mostrat "molt satisfeta" amb la signatura d'aquests concerts, especialment amb les entitats d'atenció al col·lectiu de menors en situació de desprotecció, ja que es respon a una reivindicació històrica del tercer sector". La presidenta de l'IMAS ha explicat que "amb aquest concert es millora també la qualitat de l'atenció als menors, ja que s'ha baixat les ràtios d'atenció i augmentat el nombre de professionals de cada centre".

En el cas del servei d'acolliment residencial bàsic, es tracta d'un servei que té com a principal objectiu protegir el menor, mitjançant l'assumpció de la guarda per proporcionar-li un espai de protecció que li permeti adquirir un desenvolupament afectiu, psicològic, formatiu-laboral, intel·lectual i social adequats. En aquest cas les entitats que han signat el concert són Grec, Natzaret, Pare Montalvo, AMÉS, Terciàries Trinitàries, Minyones, Intress i Amaranta. L'IMAS destina al concert d'aquest servei un total de 10.932.522 euros per un període d'un any, renovable.

Quant al servei d'acolliment residencial especial per a adolescents amb mesura de protecció embarassades o amb càrregues familiars en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, en aquest cas es tracta d'un servei dirigit a acollir i formar mares adolescents, amb o sense parella, sense suport familiar o amb un suport familiar inadequat. L'entitat Amaranta s'encarregarà de desenvolupar aquest servei, que té una dotació de 305.858 euros.

Finalment, s'ha signat el concert per al servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat estrangeres no acompanyades en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS amb l'Associació Amés. En aquest cas es tracta d'un servei que té com a principal funció l'acolliment residencial d'adolescents estrangers sense adults responsables al territori, amb problemes de desprotecció familiar total, a els qui els fa falta una atenció residencial específica a causa de les dificultats d'identificació i de treball, agreujades per les diferències idiomàtiques, culturals i socials. La dotació per aquest servei ascendeix a 1.000.731 euros.