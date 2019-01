L'impuls a begudes d'envasos reutilitzables podria estalviar 30.000 tones de residus a l'any, segons un estudi

Actualizado 25/1/2019 14:32:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Gen. (EUROPA PRESS) -

L'impuls al consum de begudes d'envasos reutilitzables podria suposar un estalvi d'entre 25.427 i 34.033 tones de residus a Balears, segons l'estudi del pla encarregat per la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca a Rezero (Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum).

El director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern balear, Sebastià Sansó, ha presentat aquest divendres el pla acompanyat de la directora de Rezero, Rosa Garcia

Actualment, s'estima que l'ús d'envasos reutilitzables en l'arxipèlag evita la generació d'entre 11.042 i 14.779 tones per any.

El Pla presentat aquest divendres planteja diversos escenaris fins el 2025. En el més optimista, calcula que Balears podria deixar de generar 42.935 tones anuals, el triple que la xifra actual.

En un escenari més realista, tenint en compte les limitacions existents i assumint uns objectius de reutilització del 70 per cent dels envasos al canal Horeca (hotels, restaurants i cafès) i del 15 per cent per altres canals, preveu un estalvi de 25.427 a 34.033 tones de residus d'envasos.

Actualment, només el 16,8 per cent dels envasos de begudes comercialitzades a Balears són retornables i la reutilització d'ampolles "ha quedat pràcticament reduïda al canal horeca", segons la Conselleria, encara que, en els últims anys, "els envasos reutilitzables en aquest circuit han disminuït considerablement i, actualment, només representen un 35 per cent del que es distribueix".

PROPOSTES

Amb la finalitat de revertir la situació actual, el Pla proposa diverses actuacions, entre elles: una línia d'ajudes econòmiques per recolzar als productors locals de begudes que ja envasen en format reutilitzable; establir un sistema de reutilització d'envasos estàndard per a diverses categories de begudes; habilitar una planta de rentat pública; crear una distribuïdora de productes locals que competeixi amb les grans cadenes; o implementar una sèrie d'incentius econòmics dirigits als comerços i als consumidors.

També plantegen un pacte per la reutilització d'envasos entre tots els actors de la cadena de distribució de begudes; una campanya de comunicació i sensibilització; i impulsar R+D+I per incrementar la informació disponible.

L'estudi subratlla també que el territori balear té particularitats que poden afavorir la introducció de "un sistema potent" de consum de begudes en envàs reutilitzable. "En aquest sentit, la insularitat és un factor favorable, atès que garanteix que les distàncies a cobrir dins del circuit distribució-consumo-reutilització seran curtes", han explicat des de la Conselleria.

L'estudi que acompanya el pla també estima que les tasques i activitats necessàries per impulsar-ho podrien generar un centenar de llocs de treball, tant en la fase d'implementació com de funcionament.

Sansó ha destacat que "aquest Pla suposa un pas més cap al canvi de model en la gestió dels residus, objectiu primordial d'aquesta legislatura, i que cristal·litzarà, presumiblement, dimarts que ve amb l'aprovació al Parlament de la primera Llei de residus i sòls contaminats en la història de la Comunitat ".