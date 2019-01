L'informe definitiu sobre la tragèdia del Llevant veu prioritari crear una agència pública d'emergències

Actualizado 18/1/2019 13:30:57 CET

El cabal del torrent va passar de 70 m3 per segon a 513 m3 en poc més de 15 minuts i l'aigua va aconseguir una velocitat de més de 50 km/h

PALMA DE MALLORCA, 18 Gen. (EUROPA PRESS) -

L'informe definitiu sobre el pla Inunbal respecte a les inundacions del Llevant conclou que "ha de ser prioritària" la creació d'un ens públic "tipus agencia" que sigui "responsable de tot el cicle d'emergència". També considera que l'organització de la resposta a les inundacions va ser "molt bona, ràpida i proporcionada" i apunta com a feblesa a la "falta d'alerta primerenca sobre el fenomen atmosfèric", entre altres aspectes.

A la roda de premsa posterior al Consell de Govern, la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha destacat entre altres dades que el cabal del torrent va passar de 70 metres cúbics per segon (m3/s) a les 19.00 hores del 9 d'octubre fins als 513 m3/s a les 19.15 hores, i que l'aigua va aconseguir una velocitat de 50 km/h. D'altra banda, ha anunciat que per normativa de protecció de dades no es lliurarà a l'oposició el registre del programa informàtic CAD que conté la relació de trucades al 112.